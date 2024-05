P1Harmony chính thức phát hành album tiếng Nhật đầu tiên trong tháng 8

ⓒ FNC Entertainment

Công ty giải trí FNC ngày 3/5 cho biết nhóm nhạc nam P1Harmony sẽ phát hành album tuyển tập “Love & P1ece : The Best of P1Harmony” tại Nhật Bản trong ngày 21/8.





Đây là album chính thức đầu tiên của nhóm tại xứ sở hoa anh đào, chứa đựng tất cả các bài hát chủ đề trong các album trước đây, và phiên bản tiếng Nhật của của ca khúc chủ đề "Siren" trong album ra mắt. Ảnh bìa album toát ra vẻ hip-hop, mỗi thành viên đều diện phong cách làm nổi bật cá tính của mình, tạo nên bầu không khí vừa mềm mại vừa mạnh mẽ.





Sau khi phát hành album, P1Harmony sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn cùng tên tại các thành phố Nagoya, Osaka, và Yokohama trong lần lượt ba ngày 26, 28 và 30/8.





Trước đó, nhóm đã chiêu mộ thành viên cho câu lạc bộ người hâm mộ chính thức tại Nhật Bản “P1ece Japan” vào ngày 14/2 và tổ chức thành công buổi fanmeeting đầu tiên tại nước này mang tên “Jump VS Jump” vào hôm 7/4.