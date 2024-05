Tiền gửi của The Givers bị tạm giữ nhằm đảm bảo yêu cầu đền bù thiệt hại cho công ty quản lý Fifty Fifty Attrakt

ⓒ ATTRAKT

Ngày 7/5, công ty giải trí Attrakt quản lý nhóm nhạc nữ Fifty Fifty cho biết Tòa án khu vực Trung Seoul đã chấp nhận đơn đề nghị phong tỏa tài khoản tiền gửi của The Givers do Attrakt đệ trình ngày 24/4, nhằm đảm bảo quyền yêu cầu đền bù thiệt hại của Attrakt do những hoạt động bất hợp pháp của The Givers.





Vào tháng 6 năm ngoái, 4 cô gái đã Fifty Fifty nộp đơn xin đình chỉ hợp đồng độc quyền với công ty quản lý Attrakt với lý do công ty không thực hiện nghĩa vụ cung cấp tài liệu quyết toán và quản lý sức khỏe thể chất và tinh thần của các thành viên. Sau đó, Attrakt đã chỉ ra công ty The Givers và Giám đốc điều hành (CEO) Ahn Sung-il, được biết đến là nhà sản xuất bài hit “Cupid”, là những kẻ chủ mưu đằng sau “xúi giục” Fifty Fifty kiện Attrakt, nên đã đâm đơn kiện Giám đốc Ahn và ba người khác vào ngày 27/9 cùng năm. Đơn xin phong tỏa tài sản này nhằm bảo đảm cho yêu cầu bồi thường 1 tỷ won (740.000 USD).





Đại diện của Attrakt cho biết số tiền yêu cầu bồi thường thiệt hại chỉ là một phần và công ty có kế hoạch tăng thêm số tiền yêu cầu bồi thường dựa trên những diễn biến của các phiên tòa sau. Luật sư còn giải thích lý do phong tỏa tiền gửi là vì phía The Givers khó có thể trả tiền bồi thường dù phía Attrakt thắng kiện.