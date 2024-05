Howling – Lee Dong-yeol

Ca sĩ / Nhóm nhạc: 이동열 (Lee Dong-yeol)

Tên album / Đĩa đơn: Howling

Ngày phát hành: 08/05/2024





Ca khúc

Intro : Inception Drip Drop Burn It Down (Hát cùng Do Han-se) Here With Me Piece of You





Giới thiệu

Em út cựu thành viên Up10tion XIAO đã chính thức ra mắt solo cùng album mini “Howling” trong ngày 8/5 của dưới tên thật là Lee Dong-yeol. Sau khi được biết đến nhiều hơn khi xuất hiện tại show sống còn Boys Planet, Lee Dong-yeol đã tận dụng cơ hội này để cho người hâm mộ thấy được một hình ảnh nghệ sĩ solo mới trưởng thành hơn và âm nhạc riêng biệt phát triển vượt bậc hơn sau khi ký hợp đồng với PA Entertaiment.





Album sẽ bắt đầu với sự “lột xác” từ thành viên một nhóm nhạc nam trở thành một nghệ sĩ solo qua ca khúc dạo đầu “ Intro : Inception”, tiếp liền luôn là ca khúc chủ đề “Drip Drop” hạ gục nhanh chóng người hâm mộ với sức hút “chết người” của Lee Dong-yeol. Sau đó là ca khúc “Burn It Down” kết hợp với thành viên Do Han-se của Victon, và “Here With Me” thu hút bằng giọng hát ngọt ngào và đầy cảm xúc của Lee Dong-yeol. Kết màn album là “Piece of You” đã từng được bật mí trước đó trong fan meeting hay các cuộc phỏng vấn của anh chàng.





Đặc biệt, Lee Dong-yeol đã lên kế hoạch thể hiện khả năng của mình với tư cách là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ khi tham gia sáng tác tất cả các ca khúc trong album lần này để thu hút người nghe bằng sự đa dạng của các bài hát. Không chỉ là người hâm mộ mà công chúng cũng đang kỳ vọng nhiều vào sự thay đổi thành một nghệ sĩ solo của Lee Dong-yeol có đáp ứng được kỳ vọng và thực hiện được ước mơ chinh phục người hâm mộ của anh chàng trong thời gian tới.