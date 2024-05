Phát thanh viên thành thật (Frankly Speaking)

Tên tiếng Hàn: 비밀은 없어

Thể loại: Phim truyền hình hài hước lãng mạn

Diễn viên: Ko Kyung-pyo, Kang Han-na, Joo Jong-hyuk

Đạo diễn: Jang Ji-yeon

Kịch bản: Choi Kyung-sun

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 01/05/2024~

Số tập dự kiến: 12 tập





Giới thiệu:

Phim có tên gốc tiếng Hàn là “Không có gì là bí mật”, xoay quanh cuộc sống trẻ con và nghịch ngợm của phát thanh viên Song Ki-baek, người có cái lưỡi không thể kiểm soát, đã gặp phải biên kịch mảng giải trí On Woo-ju đầy nhiệt huyết.





Song Ki-baek (diễn viên Ko Kyung-pyo)

Ki-baek là phát thanh viên có 8 năm tuổi nghề tại đài truyền hình JBC được mọi người khen là điển trai và thông minh, và đang cố gắng trở thành phát thanh viên cốt cán của đài. Bất chấp hoàn cảnh gia đình, anh đã xây dựng nên hình tượng một phát thanh viên Song Ki-baek của ngày hôm nay. Nhưng để giữ được hình tượng ấy, anh luôn phải để ý người khác nghĩ gì, ép buộc bản thân lúc nào cũng phải thật hoàn hảo.

Sau một buổi sáng ngủ dậy, Ki-baek như biến thành người khác, buông những lời cay nghiệt rồi xin lỗi chỉ trong vòng chưa đến 1 giây, sau đó lại chửi bới gay gắt. Nếu ai lần đầu gặp Ki-baek thì sẽ nghĩ anh là một “thằng điên” không thể che giấu cảm xúc của mình và nói những gì muốn nói. Cuối cùng, anh mất tất cả từ công việc phát thanh đến cả các mối quan hệ cá nhân.

Tuy nhiên, cũng từ đó, anh được "cái mũi thính" của Woo-ju đánh giá là một nhân tố giải trí mới, mở ra con đường tham gia show giải trí mà Ki-baek chưa từng nghĩ đến trước đây.





On Woo-ju (diễn viên Kang Han-na)

Woo-ju là một biên kịch đứng đằng sau các chương trình giải trí đạt tỷ suất người xem cao, một người đầy lạc quan và nhiệt huyết chưa bao giờ thấy “không ổn” với bất cứ điều gì trên đời.

Là một biên kịch có 12 năm kinh nghiệm, cô thẳng thừng phớt lờ lời khuyên của tiền bối, cho rằng những điều như "Nếu làm quá 10 năm sẽ mất đi linh cảm" không hề đúng với mình. Khi phát hiện ra “mầm non giải trí” Song Ki-baek, linh cảm của Woo-ju mách bảo cô phải nắm bắt lấy người này. Vậy nhưng, đưa Ki-baek về làm việc cùng mà anh ta cứ chạm vào nỗi lòng của Woo-ju, nhiều lần đi quá giới hạn và thành thật tiến tới mà không hề nể nang gì. Cô thấy bàng hoàng, đáng ghét nhưng cũng cảm thấy được an ủi.





Kim Jeong-heon (diễn viên Joo Jong-hyuk)

Từng ra mắt làm ca sĩ thần tượng ở tuổi 20 nhưng thất bại chỉ trong một năm, Jeong-heon bị cha mình từ mặt và cũng không có ý định quay về nhà. Suốt gần 10 năm sau đó, anh làm đủ thứ việc trong ngành truyền hình từ đóng vai diễn phụ hay làm khách mời, phụ dẫn chương trình giải trí… Tình cờ, Jeong-heon tham gia một chương trình tuyển chọn ca sĩ nhạc trot (thể loại nhạc pop truyền thống Hàn Quốc) và giành vị trí Á quân, chiếm được tình cảm của các bà mẹ trên khắp cả nước và trở thành “con rể quốc dân”.

Lý do duy nhất khiến anh phải nỗ lực không ngừng nghỉ để trở thành Kim Jeong-heon như ngày hôm nay là vì On Woo-ju. Anh luôn dõi theo cô và cuối cùng cũng tìm được lý do chính đáng để đến gần người con gái ấy. Thế nhưng thấy Woo-ju làm việc cùng Ki-baek khiến cuộc sống cũng như trái tim Jeong-heon bắt đầu loạn nhịp.