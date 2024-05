Nayeon (Twice) trở lại đường đua solo sau hai năm

ⓒ JYP Entertainment

Công ty giải trí JYP ngày 13/5 bất ngờ công bố về sự trở lại với tư cách là nghệ sĩ solo của Nayeon, thành viên nhóm nhạc nữ Twice. Trên tấm poster có ghi dòng chữ “How to fall in love with ‘NA’” cho thấy cô nàng sẽ phát hành album mini thứ hai mang tên “NA” vào 1 giờ chiều ngày 14/6 (giờ Hàn Quốc).





Tên album lần này chứa đựng hai nghĩa, “Na” trong tên của Nayeon và “Na” trong tiếng Hàn nghĩa là “Tôi”. Nếu như album đầu tay “IM NAYEON” vừa thể hiện được tên đầy đủ của cô nàng vừa mang nghĩa “Tôi chính là Nayeon” theo tiếng Anh, thì album lần này nêu bật sức hút mạnh mẽ của Nayeon với quyết tâm cho thấy “chỉ riêng tôi”.





Nayeon là người đầu tiên ra mắt solo trong Twice với album mini đầu tiên vào tháng 6/2022. Album này đã xếp hạng 7 trên “Billboard 200”, thứ hạng cao nhất trong tất cả các nữ ca sĩ solo của K-pop. Ca khúc chủ đề “POP!” cũng lọt vào tổng cộng 18 bảng xếp hạng lớn nhỏ của Billboard (Mỹ) và giành vị trí cao trên các bảng xếp hạng theo thời gian thực (real-time) của nhiều trang nghe nhạc Hàn Quốc.





Với sự trở lại vào mùa hè sau hai năm, Nayeon dự kiến sẽ củng cố vị thế “Nữ hoàng solo K-pop” cũng như “Nữ hoàng mùa hè” cùng album “NA”.