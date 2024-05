Hai thành viên của nhóm nhạc nam ZeroBaseOne đang đảm nhiệm một trong các vị trí MC chính của chương trình âm nhạc gồm Sung Han-bin dẫn “M Countdown” đài Mnet và Han Yu-jin dẫn “Inkigayo” (Bài hát yêu thích) đài SBS. Han-bin có tài dẫn chương trình mượt mà nhờ tình yêu và sự quan tâm sâu sắc của mình đối với K-pop, còn Yu-jin với tư cách là MC mới đang thể hiện sức hút mới mẻ bằng năng lượng tích cực và những màn “tung hứng” nhịp nhàng với bạn dẫn của mình.





Ngoài ra, các thành viên khác của ZeroBaseOne cũng sẽ làm MC đặc biệt một ngày như Kim Tae-rae sẽ xuất hiện trên “Music Bank” kênh KBS2 vào ngày 17/5, Kim Gyu-vin thì dẫn “Show! Music Core” (Trọng tâm âm nhạc) đài MBC vào 18/5. Đặc biệt, đây là lần thứ hai Kim Gyu-vin được mời làm MC đặc biệt của “Show! Music Core”, dự kiến sẽ tương tác sôi nổi với các bạn dẫn khác.





Như vậy, ZeroBaseOne đang trở thành biểu tượng cho idol thế hệ thứ 5 khi đảm nhiệm vị trí MC trên cả 5 chương trình âm nhạc lớn Hàn Quốc dù chỉ trong một tuần.





Mặt khác, nhóm đã lọt vào các bảng xếp hạng toàn cầu với album mini thứ ba “You had me at HELLO”, tẩu tán 1 triệu album chỉ sau ngày đầu phát hành.