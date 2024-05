Ca sĩ nhạc trot Kim Ho-joong thừa nhận đã lái xe gây tai nạn và bỏ chạy trong tình trạng say rượu

ⓒ YONHAP News

Nam ca sĩ nhạc trot mang âm hưởng truyền thống Hàn Quốc Kim Ho-joong đang bị truy tố tại ngoại với cáo buộc bỏ trốn sau khi gây ra tai nạn va chạm với một chiếc taxi trong khi thay đổi làn đường tại phường Apgujeong, quận Gangnam, Seoul vào 11giờ 40 đêm ngày 9/5 (giờ Hàn Quốc). Cảnh sát đã yêu cầu cấm xuất cảnh đối với nam ca sĩ này.





Ba người khác cũng nằm trong danh sách cấm xuất cảnh là ông Lee Kwang-deuk, Giám đốc công ty quản lý của Kim Ho-joong, cùng hai người quản lý (tạm gọi là A và B) bị nghi ngờ đã can thiệp một cách có tổ chức và cố gắng ngụy tạo chứng cứ để thay đổi danh tính tài xế gây tai nạn sau khi Kim Ho-joong bỏ trốn.





Theo cảnh sát, quản lý A đổi quần áo với Kim, đến cơ quan công an trước và khai man rằng mình đã lái xe. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát hỏi cung do chủ sở hữu của xe là Kim Ho-joong, chàng ca sĩ mới trình diện cảnh sát vào ngày 10/5, tức 17 tiếng sau vụ tai nạn. Do đó, cảnh sát không thể xác nhận về nồng độ cồn của Kim. Ngoài ra, quản lý B được cho là người đã rút thẻ nhớ trong hộp đen của xe để che giấu chứng cứ.





10 ngày sau khi tai nạn xảy ra, tức ngày 19/5, Kim Ho-joong đã thừa nhận bản thân đã uống rượu lái xe.





Cảnh sát ngày 20/5 đã điều tra công ty quản lý của Kim, tịch thu tài liệu để làm rõ khi đó Kim đã uống rượu nhiều đến mức nào, sự ảnh hưởng của rượu đến việc lái xe.





Bất chấp vụ việc trên, phía Kim Ho-joong vẫn đang dự kiến tham gia buổi biểu diễn dự kiến diễn ra vào ngày 23-24/5 tại Seoul, gây xôn xao dư luận.