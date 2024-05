K-pop đón chào sự ra mắt của nhóm nhạc nhí Curious dưới 14 tuổi

Nhóm nhạc nữ Curious ngày 24/5 chính thức ra mắt làng nhạc K-pop với ca khúc đầu tay “call me up (mememe)”. Cả 4 thành viên đều đến từ thành phố Daegu, sinh sau năm 2010 và từng là người mẫu nhí. Nhóm được rèn luyện giọng hát, vũ đạo cũng như khả năng diễn xuất ở trình độ cao, dự kiến sẽ thể hiện sức hút tự tin và tươi sáng của mình đúng với độ tuổi nhỏ nhất làng giải trí.





Curious gồm 4 thành viên là Eunji (lớn tuổi nhất), Nayeon, Yeojeong và Ayoung (nhỏ tuổi nhất); khơi dậy sự tò mò đúng như ý nghĩa của tên nhóm, dự báo về cá tính và tài năng riêng của mỗi thành viên.





Âm nhạc của Curious được sản xuất bởi Park Sung-ho, thành viên của nhóm nhạc Goofy nổi tiếng những năm 1990, và là người đã sản xuất bài hát cho nhiều nhóm nhạc K-pop nổi tiếng như Oh My Girl, Apink, Wanna One và Crayon Pop.





Ca khúc ra mắt “call me up (mememe)” của nhóm thuộc thể loại nhạc điện tử (EDM) với nhịp điệu mạnh mẽ hòa với âm thanh synth và giai điệu “gây nghiện” cùng những đoạn điệp khúc đơn giản lặp đi lặp lại, được kỳ vọng sẽ làm hài lòng người nghe.