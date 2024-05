Làng điện ảnh Hàn Quốc hè 2024 là sàn đấu thử thách dành cho các đạo diễn mới

ⓒ NEW

Mùa hè được xem là khoảng thời gian cao điểm công chiếu nhiều “bom tấn” điện ảnh đáng mong chờ. Khác với mùa hè những năm trước khi các nhà làm phim tên tuổi tranh giành thành tích phòng vé, năm nay có rất nhiều đạo diễn mới có kinh nghiệm ở mảng phim độc lập hoặc làm việc trong tổ đạo diễn của các tác phẩm nổi tiếng đã quyết định dấn thân thử sức tại “sàn đấu” mùa hè này.





Khởi chiếu từ ngày 29/5 là phim “설계자” (The Plot) (tạm dịch: Người thiết kế) với sự tham gia của Kang Dong-won, là bộ phim thương mại đầu tiên do đạo diễn Lee Yo-sup cầm trịch. Anh là đạo diễn phim độc lập kinh phí thấp “Nữ hoàng tội phạm” năm 2016 và được đánh giá cao nhờ kỹ năng chỉ đạo xuất sắc các yếu tố giật gân. Tác phẩm mới “The Plot” thuộc thể loại phim tội phạm, xoay quanh câu chuyện về những người có chuyên môn ngụy trang các vụ giết người thuê thành những cái chết do tai nạn.





Tiếp đó, “Hijacking” (tạm dịch: Không tặc) và “Handsome Guys” (tạm dịch: Những chàng đẹp trai) lần lượt ra rạp vào cuối tháng 6 là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Kim Seong-han và Nam Dong-hyeop; cả hai đều có xuất thân là trợ lý đạo diễn. Đạo diễn Kim từng tham gia vào những tác phẩm điện ảnh nổi tiếng như “Núi Baekdu”, “1987: Ngày định mệnh” và “Asura: Thành phố tội ác”; tác phẩm mới với chủ đề “Không tặc” được kỳ vọng sẽ có những pha hành động trên không gay cấn của một vụ cướp máy bay. Đạo diễn Nam thuộc đoàn làm phim độc lập “Car Center (Nailed)” và “Money Bag”, dự kiến sẽ mang đến tiếng cười trong bộ phim hài “độc lạ” kể về hai anh chàng tự nhận mình đẹp trai “Handsome Guys”.





Tác phẩm “Pilot” (tạm dịch: Phi công) của đạo diễn Kim Han-gyeol thì đang làm tăng kỳ vọng với màn “giả gái” táo bạo của Cho Jung-seok; hay bộ phim thảm họa “탈출: Project Silence” (tạm dịch: “Trốn thoát: Dự án im lặng”) của đạo diễn Kim Tae-gon có sự tham gia diễn xuất của Ju Ji-hoon và tài tử quá cố Lee Sun-kyun sẽ lần lượt ra rạp vào tháng 7 và tháng 8. Cả hai đều là phim thương mại thứ hai của các đạo diễn này.