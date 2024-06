Weki Meki tan rã sau 7 năm, phát hành đĩa đơn cuối vào ngày 12/6

ⓒ Fantagio

Truyền thông Hàn Quốc ngày 7/6 đưa tin nhóm nhạc nữ Weki Meki gần đây đã quyết định giải thể nhóm sau 7 năm. Công ty quản lý Fantagio cũng đã xác nhận nhóm sẽ phát hành bài hát cuối cùng như lời tạm biệt.





Weki Meki ra mắt làng nhạc K-pop trong đội hình 8 thành viên vào năm 2017. Vào thời điểm đó, nhóm đã trở thành chủ đề nóng khi có hai mảnh ghép của nhóm nữ dự án I.O.I. của Mnet là Choi Yoo-jung và Kim Do-yeon, hay những gương mặt từng xuất hiện trong mùa 1 của “Produce 101” là Elly và Sei.





Weki Meki được yêu thích nhờ những bài hát mang phong cách “teen crush” vui tươi và sôi động như “I don’t like your Girlfriend”, “La La La”, “Picky Picky” và “Tiki-Taka”. Đến năm 2020, nhóm đã cho thấy sự thay đổi và trưởng thành trong âm nhạc kể từ album mini thứ ba “HIDE and SEEK”, thể hiện màu sắc âm nhạc của chỉ riêng Weki Meki qua các bài hát “OOPSY”, “COOL” và “Siesta”.





Tuy nhiên, kể từ sau album mini thứ 5 “I AM ME” với bài hát chủ đề “Siesta” phát hành năm 2021, Weki Meki chuyển sang tập trung vào các hoạt động cá nhân. Đĩa đơn kỹ thuật số cuối cùng của nhóm mang tên “CoinciDestiny” sẽ được phát hành vào ngày 12/6 tới đây.