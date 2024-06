Seventeen đạt chứng nhận Bạch kim kép lần thứ 11 từ Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Nhật Bản

Theo Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Nhật Bản (RIAJ) vào ngày 10/6, album tuyển tập “17 Is Right Here” của nhóm nhạc nam Hàn Quốc Seventeen đã đạt chứng nhận Bạch kim kép với thành tích hơn 500.000 bản tiêu thụ.





Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Nhật Bản hàng tháng trao chứng nhận cho các album dựa theo lượng bán ra tích lũy theo từng cấp bậc Vàng (hơn 100.000 bản), Bạch kim (hơn 250.000 bản), Bạch kim kép (hơn 500.000 bản). Album lần này là lần thứ 20 Seventeen thu về chứng nhận Vàng, trong đó tính riêng Bạch kim kép thì là lần thứ 11.





“17 Is Right Here” cũng đạt Á quân trong hai hạng mục “Hot Album” và “Top Album Sales” của Bảng xếp hạng nửa đầu năm 2024 được Billboard Nhật Bản công bố gần đây. Đây là thứ hạng cao nhất đối với một album K-pop trong cả hai hạng mục này.





Tháng 5 năm ngoái, Seventeen đã tổ chức concert “FOLLOW AGAIN TO JAPAN” tại sân vận động Yanmar Nagai (thành phố Osaka) và sân vận động Nissan (thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa) của Nhật Bản, thu hút khoảng 254.000 khán giả đến xem. Bên cạnh biểu diễn, khoảng 40 công ty và tổ chức đã tham gia sự kiện “SEVENTEEN ‘FOLLOW’ THE CITY” được tổ chức tại Osaka và Yokohama, tạo nên hiệu quả kinh tế vô cùng lớn cho các địa phương này.





Tại quê nhà Hàn Quốc, Seventeen sẽ gặp gỡ người hâm mộ trong Lễ hội Weverse Con 2024 được tổ chức tại Khu nghỉ dưỡng giải trí Inspire, thành phố Incheon vào ngày 16/6. Một ngày sau đó, bộ đôi Jeonghan & Wonwoo sẽ phát hành đĩa đơn đầu tiên “This Man”.