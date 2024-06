ZeroBaseOne mở cửa hàng pop-up tại 6 thành phố châu Á

ⓒ WAKE ONE Entertainment

Công ty IPX (tên cũ Line Friends) chuyên về sản phẩm giải trí sử dụng IP (sở hữu trí tuệ) cho biết sẽ hợp tác với nhóm nhạc nam ZeroBaseOne mở cửa hàng pop-up tại quận Gangnam (Seoul) và thành phố Busan của Hàn Quốc, sau đó là tại nước ngoài như Thượng Hải, Quảng Châu (Trung Quốc), Bangkok (Thái Lan), Đài Bắc (Đài Loan) trong tháng 6-7, và Jakarta (Indonesia), Tokyo (Nhật Bản) vào tháng 8.





Nhân dịp nhóm phát hành album mini thứ ba “You had me at HELLO”, cửa hàng pop-up được trang trí với concept tươi mới xua tan ánh nắng Mặt trời gay gắt, thể hiện nhiều khía cạnh thu hút của ZeroBaseOne cho người hâm mộ trải nghiệm. Nơi đây bày bán nhiều loại sản phẩm merchandise (MD) như quần áo, phụ kiện, búp bê “zeroni”; đang nhận được phản ứng nồng nhiệt từ fan quốc tế vì ZeroBaseOne sở hữu một lượng lớn người hâm mộ toàn cầu.





Ngoài ra, ZeroBaseOne cũng đang hợp tác với hơn 700 studio chụp ảnh lấy liền Life4Cuts trên toàn thế giới như Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Nhật Bản, Việt Nam để cung cấp dịch vụ chụp ảnh với khung hình có các thành viên. Bên trong và ngoài cửa hàng đều trang trí hình ảnh các chàng trai cũng như phát video âm nhạc (MV) ca khúc chủ đề “Feel the POP”.