K-pop tháng 6 chào đón các chàng trai Riize “nổi loạn” và TWS tươi sáng

Hai nhóm nhạc nam thế hệ 5 Riize và TWS cùng trở lại đường đua K-pop trong tháng 6 này với concept trái ngược nhau. Riize đã phát hành album mini đầu tiên “RIZING” vào ngày 17/6 với ca khúc chủ đề “Boom Boom Bass” miêu tả tuổi trẻ tự do thể hiện sự xao xuyến dành cho nhau thông qua việc chơi guitar bass.





Trong bức ảnh concept của album, mỗi thành viên Riize đều cầm một nhạc cụ toát ra vẻ nổi loạn, gợi nhớ đến bộ phim truyền hình Hàn Quốc “Cháy bỏng đam mê” (Shut Up and Let's Go) từng khiến các cô gái tuổi teen xao xuyến. Video âm nhạc (MV) của “Boom Boom Bass” thì vẽ nên câu chuyện đi tìm kiếm một cây guitar bass trong truyền thuyết để phù hợp với bài hát. Tính đến 9 giờ sáng ngày 19/6, MV trở nên thịnh hành với gần 7 triệu lượt xem.





Trong khi đó, TWS sẽ phát hành album mini thứ 2 “SUMMER BEAT!” vào ngày 24/6. Trước đó, bài hát mở đường “Hey! Hey!” mang lại cảm giác sảng khoái, ví như bản mở rộng của ca khúc hit đầu tay “Cuộc gặp đầu tiên không theo như kế hoạch” (plot twist). Ca khúc chủ đề trong album mới mang tên “Nếu mình là S, cậu hãy là N của mình nhé”, so sánh tình yêu như cực Nam (S) và Bắc (N) của nam châm để diễn tả lý do vì sao những mặt đối lập lại thu hút nhau. Ca khúc được kết hợp hài hòa tiết tấu funky và âm thanh synth đầy màu sắc sống động nhưng vẫn giữ được phong cách boyhood pop của riêng TWS.





Riize và TWS có điểm chung là nhóm nhạc tiêu biểu cho idol K-pop thế hệ thứ 5 và là những ngôi sao đang lên thu hút sự chú ý của công chúng ngay từ khi ra mắt. Gần đây, các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc đang “cực hot” với cuộc đụng độ giữa hai nhóm nhạc nữ aespa và NewJeans. Màn trở lại trong hai concept trái ngược của hai nhóm nam này dự kiến sẽ mang lại nhiều điều thú vị cho ngành công nghiệp âm nhạc trong thời gian tới.