Doh Kyung-soo bắt đầu tour diễn châu Á đầu tiên trong sự nghiệp solo

Nam ca sĩ Doh Kyung-soo, hay còn có nghệ danh khác là D.O. trong nhóm nhạc nam EXO, đã gặp gỡ người hâm mộ Đài Loan vào ngày 22 và 23/6 trong chuyến lưu diễn solo vòng quanh châu Á đầu tiên mang tên “BLOOM” tại Đài Bắc. Trước đó, anh đã khai màn chuỗi concert bằng ba buổi biểu diễn ở Seoul vào đầu tháng 6.





Doh Kyung-soo đã bắt đầu buổi diễn tại Đài Loan với ca khúc chủ đề “Mars” nằm trong album mini thứ ba của mình. Đáp lại người hâm mộ chào đón anh bằng những tiếng reo hò nồng nhiệt, anh gửi lời chào bằng phương ngữ Đài Loan.





Do sự kiện được tổ chức theo hình thức fan-con (kết hợp fanmeeting và concert) nên bên cạnh ca hát còn có nhiều chuyên mục giao lưu khác nhau. Đặc biệt, nam ca sĩ cũng đã chọn ngẫu nhiên các bài hát được nhiều người hâm mộ yêu cầu cover lại và biểu diễn hát live không nhạc đệm. Với giọng hát độc đáo, anh đã diễn giải theo phong cách riêng của mình những ca khúc như “Chân trời sự kiện” của Younha, “SPOT!” của Zico và Jennie (Blackpink), “Goodbye Summer” của f(x), “Sunday Morning” của Maroon 5…





Tiếp đó, Doh Kyung-soo thể hiện các ca khúc solo “Những thứ chúng ta chưa từng biết” (Simple Joys), “Không sao mà không sao đâu” (That's okay), “Sao rơi” (I Do), “Lời tỏ tình mỗi ngày” (My Dear), và “Chúng ta của ngày mai (Ordinary Days), “Popcorn”… Nữ rapper Lee Young-ji đã bất ngờ xuất hiện làm khách mời gần cuối buổi biểu diễn, hâm nóng khán đài bằng màn song ca bài hát “Small Girl” vừa phát hành gần đây.





Vào cuối sự kiện, Doh Kyung-soo đã rất cảm động với màn hát theo và video do người hâm mộ chuẩn bị như một món quà bất ngờ. Anh sẽ tiếp tục tour diễn “BLOOM” tại 10 thành phố tiêu biểu khác của châu Á.