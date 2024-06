Cảnh báo vấn nạn đăng bài đe đọa hành hung nữ nghệ sĩ tại Hàn Quốc

Trên mạng trực tuyến gần đây liên tục xuất hiện các bài đăng đe dọa các nữ thần tượng, do đó việc tìm ra đối sách ngăn chặn là điều cấp bách hơn bao giờ hết.





Vào ngày 24/6, một bài đăng đe dọa sẽ đâm dao vào từng thành viên nhóm nhạc nữ NewJeans ngay khi concert tại Nhật Bản được tổ chức đã gây cú sốc lớn trong dư luận. Công ty quản lý Ador ngày 25/6 cho biết đã báo cho phía cảnh sát Hàn Quốc tiến hành điều tra vụ việc và đang chuẩn bị các biện pháp tăng cường an toàn với phía ban tổ chức buổi biểu diễn tại Nhật Bản.





Chưa xác định được người đăng bài cảnh báo đâm NewJeans thực sự có ý định gây thương tích hay không, và dù không thực hiện được hành vi này thì việc đe dọa một đối tượng nào nhất định cũng sẽ bị cấu thành tội phạm.





Trước đó vào tháng 5, Jang Won-young của nhóm nhạc nữ IVE cũng bị đe dọa đến an toàn trong một bài đăng chỉ rõ ngày và giờ gây án. Công ty quản lý đã báo cáo cho Cơ quan Cảnh sát quốc gia và yêu cầu điều tra bảo vệ nhanh chóng cho nghệ sĩ, đồng thời dự định sẽ có hành động pháp lý ngay khi danh tính của người đăng được tiết lộ.





Thành viên Winter của aespa thì bị đe dọa sát hại bằng hung khí khi xuất cảnh tham dự lễ hội tại nước ngoài vào hồi tháng 8 năm ngoái. Bài viết sau đó đã bị xóa nhưng do người hâm mộ aespa và cộng đồng mạng đã báo lên cảnh sát, và công ty SM tăng cường các biện pháp để đảm bảo aespa có thể rời khỏi Hàn Quốc một cách an toàn với sự hợp tác của nhân viên an ninh tại sân bay.