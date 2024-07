Từng là những đứa trẻ được yêu quý bởi nhiều người xem trong và ngoài Hàn Quốc sau khi xuất hiện trên các chương trình truyền hình thực tế cùng những ông bố ngôi sao, các "sao nhí" đình đám một thời này đang khiến khán giả vô cùng bất ngờ và thích thú khi nhìn thấy hình ảnh trưởng thành hiện tại.





Những đứa trẻ từng xuất hiện trong chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế?" (Dad! Where are you going?) đài MBC đang gây chú ý về học vấn của mình. Ngày 1/7 vừa qua, nam ca sĩ Yoon Min-soo đã chia sẻ niềm tự hào của mình về con trai Yoon Hoo đã đỗ vào trường Đại học Bắc Carolina ở Chapel Hill, Mỹ. Yoon Min-soo còn cho biết thêm đây đã là một trong 5 trường đại học hàng đầu tại xứ cờ hoa trong nhiều thập kỷ, và cũng chính là ngôi trường của huyền thoại bóng rổ Michael Jordan.





Trước Yoon Hoo, con trai Kim Min-guk của MC Kim Sung-joo đã trở thành chủ đề nóng khi nhập học Đại học New York, một trường đại học tư thục danh tiếng của Mỹ. Cô bạn nhỏ cùng thời Ahn Ri-won, con gái của cựu cầu thủ bóng đá Ahn Jung-hwan, cũng đã đậu vào ngôi trường danh giá này.





Diễn viên Song Il-kook, bố của anh em sinh ba Dae-han, Min-guk, Man-se "khuấy đảo" cộng đồng mạng một thời trên chương trình “Siêu nhân trở lại” (The Return Of Superman) của đài KBS, cũng vừa tiết lộ hình ảnh "lớn nhanh như thổi" của ba cậu con trai mình. Ngày 29/6, chương trình "Yoo Quiz On The Block" (tvN) đã chia sẻ hình ảnh Song Il-kook cùng ba con trai đang tham gia ghi hình. Tuy chỉ mới 12 tuổi, ba anh em đã lớn nhanh đến mức có thể đứng khoác vai bố Song cao 185cm.