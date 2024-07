Hyun-seung bất ngờ rời Younite trước thềm fanmeeting đầu tiên tại Nhật Bản

Công ty giải trí Brand New Music ngày 2/7 thông báo thành viên Kim Hyun-seung của nhóm nhạc nam Younite thuộc công ty sẽ rời nhóm và chấm dứt hợp đồng độc quyền.





Công ty gửi lời xin lỗi vì đã bất ngờ thông báo với người hâm mộ yêu mến Younite tin tức xấu, đồng thời cho biết lý do Hyun-seung rút khỏi nhóm là vì hoàn cảnh cá nhân. Younite dự kiến sẽ tiếp tục hoạt động với 8 thành viên trong tương lai.





Ra mắt vào tháng 4/2022, tên nhóm Younite được kết hợp giữa từ "You" (Bạn) và "Unite" (Liên minh) mang ý nghĩa sẽ luôn đồng hành là một cùng với người hâm mộ. Nhóm đã phát hành các ca khúc "1 of 9", "F!zzy Soda Love", "GEEKIN" và vừa trở lại với album mini thứ 6 "ANOTHER" trong tháng 5 vừa qua.





Dự kiến các chàng trai sẽ tổ chức buổi fanmeeting đầu tiên "YOUNICAST" tại Tokyo, Nhật Bản trong ngày 15/7 tới.