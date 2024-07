Mystic Story ra mắt nhóm nam mới ARrC vào tháng 8 với thành viên người Việt

ⓒ MYSTIC STORY

Nhóm nhạc nam tân binh gồm 7 thành viên đa quốc tịch của Mystic Story sẽ ra mắt vào tháng 8 năm nay dưới cái tên ARrC. Mystic Story đã công bố logo, thông tin thành viên cùng với các tài khoản mạng xã hội chính thức của nhóm vào lúc 0 giờ (giờ Hàn Quốc) ngày 8/7.





ARrC là viết tắt của "Always Remember the Real Connection", mang ý nghĩa "Sự kết nối chân thật" vượt qua không gian, thời gian và sự khác biệt của mỗi người. Tên nhóm thể hiện mong muốn trở thành một nhóm nhạc có thể truyền tải sức ảnh hưởng tích cực thông qua âm nhạc đến thế giới.





Hình ảnh của 7 thành viên bao gồm Choi Han, Doha, Hyunmin, Jibeen, Kiên, Rioto và Ziwoo đã được hé lộ. Trong đó, thành viên Ziwoo đang gây chú ý với video cover "Marry Me" của Marktub và Koo Yoon-hoe trong quá khứ, đạt 8,2 triệu lượt xem. Cái tên Hyunmin cũng được nhắc đến khá nhiều vì từng xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế "Boys Planet" (Mnet). Ngoài ra còn có Kiên, thành viên người Việt đang gây xôn xao mạng xã hội tại quê nhà.





Thêm vào đó, hình ảnh của các thành viên xuất hiện cùng dòng chữ "Fancy the notion that what you presumed sour could be sweet?" (Bạn đã bao giờ thử tưởng tượng rằng: Những gì bạn nghĩ là chua thực ra lại có vị rất ngọt ngào chưa?) được công bố bằng nhiều ngôn ngữ gồm tiếng Anh, Nhật Bản, Việt Nam, Bồ Đào Nha, khiến cộng đồng fan K-pop thêm tò mò không biết ARrC sẽ thu hút khán giả bằng âm nhạc và câu chuyện nào trong tương lai.