Theo một nguồn tin giải trí vào ngày 9/7 (giờ địa phương), Bảo tàng Grammy (Grammy Museum) ở Los Angeles (LA), Mỹ, sẽ tổ chức triển lãm quy mô lớn với tên gọi "Hybe: We Believe In Music" từ ngày 2/8 đến ngày 15/9 nhằm tôn vinh các di sản của Hybe như trang phục sân khấu và hình ảnh công diễn của nghệ sĩ thuộc quản lý của công ty này như BTS, Seventeen, Tomorrow X Together (TXT), Zico, fromis_9 và nhiều nghệ sĩ khác.





Toàn bộ tầng 3 của tòa nhà sẽ được sử dụng để trưng bày nhiều vật phẩm chưa từng được giới thiệu trước đây, bao gồm trang phục nguyên bản mà các nghệ sĩ mặc trong các video âm nhạc MV nổi tiếng như Yet to Come của BTS, Maestro của Seventeen, Sugar Rush Ride của TXT, Sweet Venom của Enhypen, và Easy của Le Sserafim. Ngoài ra, khách tham quan có thể tham gia trải nghiệm nhập vai từ các buổi trình diễn tại Grammy 2022. Triển lãm này là một trong những sự kiện lớn nhất từng được tổ chức tại bảo tàng.





Ông Kim Tae-ho, Giám đốc Điều hành (COO) của Hybe, bày tỏ hy vọng rằng cuộc triển lãm này sẽ giúp giới thiệu Hybe và "hành trình của Hybe trong ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu và thị trường quốc tế". Ông cũng kỳ vọng sự kiện sẽ trở thành bàn đạp cho việc Hybe tiến vào thị trường âm nhạc Mỹ.





Trong khi đó, NewJeans, nhóm nhạc thuộc công ty con Ador của Hybe, không có tên trong các tài liệu quảng bá triển lãm gây xôn xao dư luận, có phải Ador và Hybe đang vướng phải những tranh chấp liên quan đến quyền quản lý. Về phần mình, Hybe cho biết việc tham gia cuộc triển lãm này được quyết định theo từng các hãng đĩa, công ty con.