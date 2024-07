Billlie khởi động tour diễn thế giới đầu tiên tại Munich, Đức, chinh phục châu Âu

Nhóm nhạc nữ Billlie chính thức khởi động chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên mang tên “Billlie World Tour “Our FLOWERLD (Belllie've You)” EUROPE” tại Technikum, Munich, Đức vào ngày 12/7 (theo giờ địa phương).





Chuyến lưu diễn lần này sẽ đi qua 9 thành phố tại các nước châu Âu như Đức, , bao gồm M unich ngày 12/7, Berlin ngày 14/7, Cologne ngày 17/7, Stockholm, Thụy Điển ngày 19/7, London, Anh ngày 21/7, Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 24/7, Prague, Cộng hòa Séc ngày 26/7, Budapest, Hungary ngày 28/7, và Warsaw, Ba Lan ngày 30/7.





Trong chuyến lưu diễn này, Billlie sẽ mang các ca khúc “thương hiệu”, làm nên tên tuổi của nhóm như "GingaMingaYo (the strange world)", "DANG! (hocus pocus)", cùng nhiều phần trình diễn đầy năng lượng và chất lượng cao được đầu tư chỉnh chu từ hình ảnh đến âm thanh, được tiết lộcông khai là chỉ có trong tour diễn này.





Ca khúc "RING ma Bell (what a wonderful world)", từng được tạp chí DAZED của Anh bình chọn là "The best K-pop tracks of 2022" (Ca khúc K-pop xuất sắc nhất năm 2022). Là một trong những nhóm nhạc thần tượng K-pop được đón nhận tích cực tại thị trường Châu châu Âu, chuyến lưu diễn lần này dự kiến sẽ giúp Billlie củng cố thêm vị thế "ngôi sao toàn cầu" của mình.