6 Album K-pop lọt top 10 bán chạy nhất tại Mỹ trong nửa đầu năm 2024

Công ty phân tích ngành công nghiệp âm nhạc và giải trí Luminate (Mỹ) ngày 18/7 (giờ địa phương) đã công bố "Báo cáo giữa năm 2024". Theo báo cáo này có đến 6 album K-pop lọt top 10 album bán chạy nhất ở Mỹ.





Theo thứ tự trên bảng xếp hạng Top 10, mini album "minisode 3: TOMORROW" của nhóm nhạc nam Tomorrow by Together (TXT) đứng thứ 2 với tổng 190.000 bản bán ra. Ở vị trí thứ 3 là "GOLDEN HOUR: Part.1" của Ateez với 181.000 bản. Mini album "With YOU-th" của TWICE với 158.000 bản, xếp thứ 4. "樂-STAR" của Stray Kids đứng thứ 6 với 109.000 bản bán ra. Mini album "Orange Blood" của Enhypen và "17 Is Right Here" của Seventeen lần lượt xếp thứ 8 (97.000 bản) và thứ 10 (90.000 bản).





Theo báo cáo này 10 album K-pop bán chạy nhất trong nửa đầu năm tại Mỹ được phát hành dưới nhiều phiên bản khác nhau, với trung bình 14,7 phiên bản đĩa CD và 3,7 phiên bản đĩa LP (đĩa than).





Kết quả phân tích cho thấy người hâm mộ K-pop tại Mỹ có xu hướng tiêu thụ âm nhạc chủ động hơn so với người nghe nhạc thông thường. Tỷ lệ đăng tải các video ngắn liên quan đến nhóm nhạc thần tượng lên các nền tảng mạng xã hội của người hâm mộ K-pop và J-pop tại quốc gia này cao hơn 59% so với người nghe nhạc khác. Đồng thời, người hâm mộ K-pop sử dụng dịch vụ phát trực tuyến trả phí có khả năng mua album của thần tượng cao hơn 32% so với người sử dụng dịch vụ phát trực tuyến trả phí thông thường.