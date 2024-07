Metamorphic – STAYC

Ca sĩ / Nhóm nhạc: STAYC

Tên album / Đĩa đơn: Metamorphic

Ngày phát hành: 01/07/2024





Ca khúc

Twenty Cheeky Icy Thang 1 Thing Give It 2 Me Find (Sieun, Seeun & J) Let Me Know Nada Fakin’(Sumin & Yoon) Roses (ISA) Beauty Bomb Gummy Bear Stay WITH me Flexing On My Ex Trouble Maker





Giới thiệu

Album phòng thu đầy đủ “Metamorphic” được phát hành trong chiều tối ngày 1/7 của StayC sẽ là một cái nhìn tổng thể về quá trình trưởng thành của StayC với tổng cộng là 14 bài hát.





Và giống như tên album mang ý nghĩa là thay đổi, album này là một sức hút mới chưa từng có và phát triển vượt xa, tạm biệt phong cách “Teenfresh” trẻ trung tươi mới trước đây để chào đón hình ảnh “Pink Pepper” mang nhiều nét gợi cảm và bí ẩn của StayC được nâng cấp độc đáo hơn. Cùng với đó là nhiều thể loại âm nhạc như rock, R&B, Synth pop... được thêm vào album để hoàn thiện hơn hình ảnh toàn diện của 6 cô nang trong lần trở lại này.





14 ca khúc trong album đều là những ca khúc mới và cũng không kèm một bản nhạc đệm nào, với ca khúc chủ đề là “Cheeky Icy Thang” và các bài hát b-side khác như “Twenty”, “1 Thing”, “Give It 2 Me”, “Let Me Know”, “Nada”, “Flexing On My Ex”...Đặc biệt hơn là album này còn mang đến cho người hâm mộ những sự thú vị hơn thông qua các ca khúc unit và solo nhằm làm nổi bật cá tính của các thành viên như “Find” của Si-eun, Se-eun và J, “Fakin’” của bộ đôi Su-min và Yoon và “Roses” ca khúc solo của ISA hay ca khúc “Stay WITH me” được tất cả các thành viên tham gia viết lời dành riêng cho người hâm mộ.





Ca khúc chủ đề “Cheeky Ice Thang” sẽ một lần nữa là sự kết hợp của StayC với nhà sản xuất “Blackeyed Pilseung” (B.E.P-Mắt đen quyết thắng) để mang lại sự lạnh lùng nhưng không kém phần nóng bỏng và táo bạo để khơi dậy sự tò mò của người nghe. Và sẽ là một hình ảnh sang trọng, hào nhoáng, sành điệu và ngầu hơn so với Teenfresh vốn được xem là màu sắc độc đáo của StayC.