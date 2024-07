Serious – FTISLAND

Ca sĩ / Nhóm nhạc: FTISLAND

Tên album / Đĩa đơn: Serious

Ngày phát hành: 10/07/2024





Ca khúc

내게 전해 줄 노래 (Bài hát tặng riêng tôi – Letter to Myself) BURN IT Serious AQUA (phiên bản tiếng Hàn) Sunrise Yellow (phiên bản tiếng Hàn) T.I.V (Tears In Vain) INFERNO My Birthday (phiên bản tiếng Hàn) 나침반 (La bàn – Journey) 理由 (Lý do – Reason)





Giới thiệu

FT Island vừa kỷ niệm 17 năm ra mắt với album phòng thu đầy đủ thứ 7 “Serious” phát hành trong chiều tối ngày 10/7 vừa qua.





Album này vẫn chứa đựng ý chỉ mạnh mẽ của FT Island muốn thoát khỏi cái “tôi” được thế giới định nghĩa và thể hiện cái “tôi” thực sự không cần thêm hay bớt điều gì để tiếp tục đi trên con đường riêng của mình. Và cốt lõi cho cái tôi này, vẫn là một màu sắc nổi bật riêng trong làng nhạc rock, cùng sự nỗ lực không ngừng để tạo ra những sản phẩm tốt hơn chứ không còn chỉ là để thỏa mãn bản thân nữa. Mục tiêu cao cả hơn ở đây là cho nhiều người biết được về chất ngầu và sự cộng hưởng đỉnh cao, điều mà chỉ các loại nhạc cụ mới làm được.





Full album “Serious” bao gồm hai bài hát chủ đề kép là “BURN IT”, “Serious”, ba phiên bản tiếng Hàn của các ca khúc đã từng được phát hành ở Nhật Bản là “AQUA”, “Sunrise Yellow” và “My Birthday” và 5 bài hát mới là “내게 전해 줄 노래” (Bài hát tặng riêng tôi – Letter to Myself), “T.I.V (Tears In Vain)”, “INFERNO”, “나침반” (La bàn – Journey) và “理由” (Lý do – Reason)





Không chỉ ca khúc chủ đề “BURN IT” đã được phát hành trước mà ca khúc chủ đề còn lại là “Serious” và những ca khúc mới như “INFERNO”, “Bài hát tặng riêng tôi” hay các phiên bản tiếng Hàn của các khúc phát hành tại Nhật Bản cũng đã được các thành viên tặng trước cho người hâm mộ tham gia các buổi concert của nhóm trước khi album chính thức được phát hành.





Trong hai ca khúc chủ đề kép của album nếu “BURN IT” đặc trưng bởi bầu không khí uể oải với âm bass đơn giản lặp đi lặp lại và giọng hát khỏe khoắn của các thành viên với thông điệp táo bạo là đốt cháy bất kỳ thứ gì cản đường bạn mà không do dự. Thì “Serious” cùng tên với album lại là một ca khúc bắt đầu bằng sự tối giản và được nâng cao dần bằng âm thanh của dàn hợp xướng thể hiện quyết tâm vững vàng vượt qua chặng đường khó khăn.