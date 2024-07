Ateez trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên biểu diễn ở sân vận động Globe Life Field (Mỹ)

Đang trong tour lưu diễn thế giới 2024 mang tên “Towards The Light : Will To Power”, nhóm nhạc nam Ateez đã hoàn thành đêm diễn Bắc Mỹ vào ngày 28/7 (giờ địa phương) tại sân vân động Globe Life Field, thành phố Arlington, tiểu bang Texas, Mỹ và trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên tổ chức biểu diễn tại sân vân động này.





Sân vân động Globe Life Field có sức chứa hơn 40.000 khán giả, từng là nơi tổ chức các buổi biểu diễn của các ngôi sao ca nhạc thế giới như Elton John, Lady Gaga, Red Hot Chili Peppers, Metallica, Jonas Brother...





Bên cạnh sân khấu trình diễn các ca khúc thuộc album phòng thu đầy đủ thứ hai “THE WORLD EP.FIN : WILL”, các thành viên cũng đã dành thời gian để giao lưu và cảm ơn người hâm mộ đã cùng tạo ra những kỷ niệm thật khó quên, hứa hẹn sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để thể hiện những màn trình diễn tuyệt vời hơn trong tương lai.





Tháng 8 năm ngoái, Ateez đã lần đầu tiên biểu diễn tại các sân vận động kể từ khi tiến vào sân vận động Allianz Parque, thành phố Sao Paulo, Brazil thuộc chuyến lưu diễn Nam Mỹ đầu tiên “The Fellowship: Break The Wall”. Ngày 20/7 vừa qua nhóm cũng đã có buổi biểu diễn tại sân vận động BMO, Los Angeles, Mỹ ghi nhận vị thế ngày càng tăng trên toàn cầu của Ateez.





Các chàng trai Ateez sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn Bắc Mỹ năm 2024 với đêm diễn tại nhà thi đấu Gas South Arena, thành phố Buluth, tiểu bang Georgia, Mỹ vào ngày 30/7.