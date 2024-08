Du học sinh Việt Nam trải nghiệm khám phá hòn đảo Dokdo, lãnh thổ xinh đẹp của Hàn Quốc

Đảo Dokdo có tên gọi quốc tế là Liancourt, nằm ở cuối vùng biển phía Đông bán đảo Hàn Quốc, bao gồm hai hòn đảo Đông và Tây. Nơi này được hình thành do hoạt động của núi lửa từ khoảng 4,6 triệu đến 2,5 triệu năm trước. Đối với người dân Hàn Quốc, hòn đảo này đóng vai trò vô cùng quan trọng bởi nó là biểu tượng của lòng tự hào và tình yêu quê hương, cũng là biểu tượng về chủ quyền biển đảo, hướng đến tự do sau những lầm than mà dân tộc Hàn từng trải qua.





Vào ngày 16 đến 18 tháng 7 năm 2024, chương trình Khám phá Dokdo - Phóng viên hòa bình toàn cầu do tỉnh Bắc Gyeongsang tổ chức và quỹ Dokdo bảo trợ, với sự đồng hành của tòa soạn báo Naeil đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chương trình đã tổ chức chuyến tham quan ba ngày hai đêm đến hai hòn đảo Ulleung và Dokdo cho các du học sinh nước ngoài đang sinh sống, học tập tại Hàn Quốc. Tổng cộng có 28 du học sinh đến từ 23 quốc gia khác nhau như Anh, Mỹ, Đài Loan, Ukraine, Indonesia,... đã tham gia vào chuyến đi này.





Mời quý thính giả cùng gặp gỡ bạn Nguyễn Hải Linh, một du học sinh Việt Nam đã tham gia chuyến tham quan đặc biệt này để cùng lắng nghe những trải nghiệm của bạn nhé!





ⓒ Hải Linh