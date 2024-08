Top 10 ca khúc mùa hè 2024 trên TikTok Hàn Quốc và Nhật Bản gọi tên “Magnetic” của ILLIT

Nền tảng video ngắn toàn cầu TikTok ngày 21/8 công bố danh sách “Bài hát của mùa hè 2024” gồm 10 ca khúc được sử dụng nhiều nhất trên ứng dụng TikTok, chia theo từng khu vực quốc gia.





Trong đó, ca khúc ra mắt của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc ILLIT mang tên “Magnetic” đã lọt vào cả hai bảng xếp hạng của Hàn Quốc và Nhật Bản lần lượt ở vị trí thứ 6 và thứ 5. Đây là ca khúc duy nhất ghi danh vào Top 10 của hai quốc gia/khu vực. Ngoài ra, ILLIT cũng là nghệ sĩ nước ngoài có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng của Nhật Bản.





Ca khúc được sử dụng nhiều nhất trên TikTok tại xứ sở kimchi trong mùa hè năm nay là “Tiramisu Cake” của ban nhạc indie We Are The Night. Ca khúc này từng phát hành năm 2015 nhưng nhờ sự viral của thử thách nhảy trên TikTok nên đã “lội ngược dòng” trở lại. Đặc biệt, ca khúc “Y (Please tell me why)” của Freestyle từng phát hành 10 năm trước nay “vượt thời gian” xếp ở vị trí thứ 7, thể hiện sức hot trở lại của xu hướng Y2K.





Bên cạnh “Magnetic” của ILLIT, nằm trong Top 10 còn có hai bài hát K-pop khác phát hành trong năm nay như “Heya” của nhóm nữ IVE ở vị trí thứ 4 và “내가 S면 넌 나의 N이 되어줘” (Nếu mình là S thì cậu hãy là N của mình nhé) của nhóm nam TWS xếp hạng 10 với phiên bản tua nhanh (speed up).