Nhóm nhạc nam tại Anh của SM “Dear Alice” thu hút sự chú ý của truyền thông địa phương

Nhóm nhạc nam tân binh Dear Alice do hai hãng SM và Kakao Hàn Quốc bắt tay cùng công ty giải trí MOON&BACK (Anh) cho ra mắt tại Anh ngày 16/8 (giờ địa phương) đã xuất hiện trên chương trình “This Morning” của kênh ITV1, một trong ba đài phát sóng mắt đất của nước này, và đã nhận được nhiều phản ứng tích cực.





Với lịch sử 40 năm phát sóng, “This Morning” được khán giả địa phương yêu thích và là một trong những talk show hàng ngày tiêu biểu của nước Anh. Dear Alice đã lên sóng truyền hình ngay trước cả khi ra mắt chính thức, một ngày trước khi loạt phim tài liệu “Made in Korea: The K-pop Experience” ghi lại quá trình trưởng thành của các thành viên được chiếu trên đài BBC.





Trong buổi phát sóng cùng ngày, 5 chàng trai đã chia sẻ nhiều câu chuyện đa dạng từ cuộc thi thử giọng vào năm ngoái, quá trình được đào tạo tại Hàn Quốc, lý do tham gia vào dự án lần này, cho đến kế hoạch trong tương lai. Nhóm cho rằng tiêu chuẩn và mức độ đánh giá của K-pop là rất cao, có nhiều sự kiện xảy ra trong 100 ngày luyện tập tại Hàn Quốc như buổi đánh giá đầu tiên đầy gay gắt… làm tăng thêm sự hiếu kỳ trong lòng khán giả.





Sau khi tập 1 của phim tài liệu “Made in Korea: The K-pop Experience” được lên sóng, các phương tiện truyền thông tiêu biểu của Anh như Nhật báo The Guardian, Thời báo The Times và The Sun cùng nhiều đài phát thanh khác đã đưa tin giới thiệu đây là một chương trình đáng chú ý, bày tỏ sự kỳ vọng về việc 5 chàng trai Dear Alice sẽ phát triển như thế nào khi học hỏi theo nền tảng là năng lực và hệ thống hoạch địch, sản xuất của K-pop.





“Made in Korea: The K-pop Experience” gồm 6 tập, được phát sóng vào thứ Bảy hàng tuần trên kênh BBC.