Taeyeon (SNSD) song ca cùng Sam Smith bản remix ca khúc “I'm Not The Only One”

Nữ ca sĩ Taeyeon, thành viên nhóm Thiếu nữ thời đại (SNSD), đã bắt tay cùng ngôi sao người Anh Sam Smith song ca bản remix của ca khúc “I'm Not The Only One” trong album kỷ niệm 10 năm ra mắt “In The Lonely Hour 10th Anniversary Edition (Deluxe)” của nam ca sĩ. Ca khúc ngay khi vừa được phát hành trong tối ngày 29/8 đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ toàn cầu.





Được biết, để đáp lại tình cảm của người hâm mộ Hàn Quốc, Sam Smith đã đề xuất ý tưởng cải biên phiên bản mới có phần lời tiếng Hàn và gửi cho Taeyeon. Anh đánh giá Taeyeon là một nghệ sĩ biểu diễn toàn năng và bày tỏ sự biết ơn đến cô vì đã tham gia vào dự án này.





Ngoài nữ ca sĩ đại diện của Hàn Quốc, album còn có sự hợp tác của các tên tuổi đến từ những quốc gia khác như Nhật Bản, Tây Ban Nha, Brazil.





Về phần mình, Taeyeon cũng bày tỏ sự vinh dự khi có thể chia sẻ tài năng âm nhạc và niềm đam mê của mình với một ca sĩ nổi tiếng tầm cỡ thế giới như Sam Smith. “I'm Not The Only One” còn là bài hát mà Taeyeon thường nghe hàng ngày, nên được hát với phiên bản tiếng Hàn là một trải nghiệm mới mẻ và đặc biệt với cô. Nữ ca sĩ hy vọng bài hát này sẽ mang đến sự đồng cảm và an ủi cho nhiều người.





Taeyeon là một trong những ca sĩ tiêu biểu của Hàn Quốc với giọng hát độc đáo và kỹ năng vượt trội, gần đây vừa cho ra mắt ca khúc mới “Heaven”. Ngoài ra, cô cũng tích cực hoạt động ở nhiều lĩnh vực như tham gia show giải trí, làm MC, hát nhạc phim truyền hình.