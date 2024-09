Vén màn lễ hội “Tế đàn ánh trăng” của ENHYPEN tại công viên giải trí Lotte World

Công ty giải trí Hybe từ ngày 7/9 đến ngày 17/11 sẽ hợp tác cùng công viên giải trí Lotte World (Seoul) tổ chức lễ hội “Dark Moon World”, phần mở rộng của bộ truyện “Hắc nguyệt: Tế đàn ánh trăng”, hay còn có tên tiếng anh là “Dark Moon: The Blood Altar” (Mặt trăng tối: Nghi thức máu). Đây là câu chuyện giả tưởng về ma ca rồng và người sói được Hybe sản xuất lấy 7 thành viên nhóm nhạc nam ENHYPEN làm nhân vật chính và được phát hành dưới dạng tiểu thuyết mạng và truyện tranh mạng (webtoon).





Đây là lần thứ hai Hybe tổ chức sự kiện này tại Lotte World, sau lần đầu vào tháng 9/2023. Nếu như “Dark Moon World” năm ngoái đã lần đầu đưa bộ truyện “Hắc nguyệt: Tế đàn ánh trăng” đến với thế giới thực, thì trọng tâm của “bữa tiệc” năm nay là mở rộng và triển khai toàn bộ các phần trong bộ truyện “Dark Moon” tại khắp nơi trên Đảo Ma thuật (Magic Island) của công viên giải trí Lotte World.





“Dark Moon: The Blood Altar” sau khi bắt đầu xuất bản nhiều kỳ từ tháng 1 năm 2022 đã thu về 190 triệu lượt xem trên toàn thế giới trên nền tảng Naver Webtoon (tính đến tháng 8/2024). Hậu truyện của sê-ri “Dark Moon” gồm “Children of Vamfield” (tạm dịch: Những đứa trẻ của Vamfield), kể về quá trình trưởng thành của 7 nhân vật chính trong ngôi nhà Vamfield, đã được phát hành hồi tháng 3 dưới dạng webtoon; và “The Blood of Vargr” (tạm dịch: Máu của Vargr), hé lộ câu chuyện 1000 năm trước tại Vương quốc Vamfield, phát hành vào tháng 4 vừa qua dưới dạng tiểu thuyết mạng. Phần mới “Hai mặt trăng” (Two Moons) dự kiến sẽ được công bố vào nửa đầu năm 2025.





Giám đốc kinh doanh bộ phận dự án truyện của Hybe cho biết sự hợp tác giữa “Dark Moon” và công viên giải trí Lotte World là một cuộc hội ngộ thành công giữa quyền sở hữu trí tuệ (IP) truyện đọc và không gian đời thực. Bên cạnh những câu chuyện gốc được đăng tải như webtoon và tiểu thuyết mạng, công ty sẽ tích cực mở rộng cung cấp nhiều nội dung đa dạng như các bài hát của ENHYPEN, không gian đời thực và các sản phẩm trong cuộc sống thường ngày, để người hâm mộ có thể đắm chìm thưởng thức trọn vẹn câu chuyện.