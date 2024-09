Jennie (BLACKPINK) bắt tay với hãng đĩa Mỹ phát hành đĩa đơn solo trong tháng 10

Công ty giải trí OA (ODDATELIER) ngày 9/9 cho biết ca sĩ Jennie, thành viên nhóm nhạc nữ BLACKPINK đã ký hợp đồng đối tác với hãng đĩa Columbia Records nổi tiếng của Mỹ và sẽ trở lại với đĩa đơn solo mới trong tháng 10.





Columbia Records là công ty con thuộc Sony Music, quản lý những ngôi sao nhạc pop nổi tiếng thế giới như Beyoncé, Adele, Harry Styles. Hãng đĩa này dự kiến sẽ hỗ trợ toàn diện cho hoạt động solo của Jennie.





Kể từ sau đĩa đơn đặc biệt “You & Me” phát hành tháng 10 năm ngoái, màn trở lại sau khoảng một năm của Jennie đang thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ toàn cầu. Jennie trong thời gian qua đã chứng minh tài năng âm nhạc vượt trội với nhiều thể loại đa dạng, thu hút nhiều kỳ vọng lớn cho lần comeback này.





Ca khúc “One Of The Girl” do The Weeknd và Lily-Rose Depp hợp tác với Jennie đã vượt quá 1 tỷ lượt nghe trên Spotify và 20 tuần liên tiếp lọt vào bảng xếp hạng Hot 100 của Billboard (Mỹ), giúp cho cô nàng trở thành nữ ca sĩ Hàn Quốc đầu tiên nhận được chứng nhận Bạch Kim từ Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ (RIAA). Bên cạnh đó, MV ca khúc “SOLO” của Jennie cũng đã cán mốc 1 tỷ lượt view trên YouTube, đưa cô trở thành nữ ca sĩ solo K-pop đầu tiên đạt được thành tích này.