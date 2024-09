Dreamy Resonance – OH MY GIRL

Ca sĩ / Nhóm nhạc: OH MY GIRL

Tên album / Đĩa đơn: Dreamy Resonance

Ngày phát hành: Dreamy Resonance





Ca khúc

Classified Start Up La La La La (Mimi & Seung-hee) Sway (YOU & I) (Yu-bin & Arin) Love Me Like You Do (Hyo-jung & YooA) Heavenly









Giới thiệu

Sự trở lại của những thiếu nữ Oh My Girl trong album mini thứ 10 “Dreamy Resonance” trong ngày 26/8 không chỉ là lần comeback sau một năm của nhóm, và cũng là dịp để chuẩn bị kỷ niệm 10 năm ra mắt của nhóm.





Tên album “Dreamy Resonance” mang ý nghĩa là âm thanh cộng hưởng với sự mơ màng, nhằm tối đa hóa bầu không khí đẹp đẽ và mộng mơ độc đáo của Oh My Girl để mang lại sự an ủi ấm áp cho người nghe. Album có tổng cộng 6 bài hát, gồm ca khúc chủ đề “Classified”, hai bài b-side là “Start Up”, “Heavenly” và 3 bài dành cho 3 bộ đôi là “La La La La” của Mimi và Seung-hee, “Sway (YOU & I)” của Yu-bin và Arin và “Love Me Like You Do” của Hyo-jung và YooA.

Trong đó ca khúc chủ đề “Classified” là một bài hát pop dance dựa trên nền nhạc cổ điển, chứa đựng cảm giác mơ màng và huyền bí với sự kết hợp mới mẻ giữa piano, dàn nhạc và âm thanh synth. Lời bài hát chính là câu trả lời cho ca khúc “나의 인형 (안녕, 꿈에서 놀아)” (Búp bê của tôi) từ album mini thứ 8 “Dear OH MY GIRL” của nhóm với mong muốn trở thành một con búp bê bảo vệ những người thân yêu suốt đêm, nhằm ngăn họ gặp những ác mộng và cũng là tình cảm quý giá mà nhóm dành cho người hâm mộ.





Đặc biệt trong album lần này, thành viên Mini đã tham gia viết lời cho tổng cộng 3 ca khúc, bao gồm cả ca khúc chủ đề của album. Đồng thời Hyo-jung cũng chính là thành viên tham gia viết lời cho ca khúc “Love Me Like You Do” mà cô hát cùng với thành viên YooA.





Mặc dù những nhóm nhạc cùng thời có theo đuổi “girl crush”, Oh My Girl được khán giả biết đến với concept trong sáng mộng mơ khi ra mắt vào năm 2015 nhưng không gây được tiếng vang lớn. Đến những năm gần đây, các cô nàng khiến người nghe nhạc rung động với những ca khúc mùa hè sôi động. Tuy nhiên, album lần này thì nhóm quyết tâm quay trở lại hình tượng “thuở ban đầu” là thần bí và mộng mị. Và năm hoạt động thứ 10 càng thêm ý nghĩa hơn khi tất cả các thành viên đều chia sẻ rằng Oh My Girl chính là những năm tháng của độ tuổi 20 và là khoảng thanh xuân tươi đẹp được gắn bó cùng nhau của mỗi thành viên.