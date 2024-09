Các nghệ sĩ K-pop được xướng tên tỏa sáng tại Giải thưởng MTV VMA 2024

Giải thưởng Video âm nhạc MTV (MTV Video Music Awards-VMA), một trong 4 lễ trao giải lớn ở Bắc Mỹ, đã được tổ chức vào tối 11/9 (giờ địa phương) tại nhà thi đấu UBS Arena, bang New York (Mỹ). Tại đây, những nghệ sĩ K-pop như SEVENTEEN, Lisa của BLACKPINK và LE SSERAFIM đã giành được các giải thưởng chính, cho thấy vị thế ngày càng được nâng tầm của K-pop trên thị trường toàn cầu.





SEVENTEEN được xướng tên nhận giải “Nhóm nhạc xuất sắc nhất” (Best Group), vốn được gọi là “Nhóm nhạc của năm” cho đến năm ngoái. Trước đó, BTS đã thu về chiếc cúp này trong 4 năm liên tiếp ( 2019-2022), còn chiến thắng năm ngoái thuộc về BLACKPINK. Đặc biệt, năm nay K-pop có đến 4 trong số 8 ứng cử viên được đề cử ở hạng mục này, gồm SEVENTEEN, NCT DREAM, NewJeans và Tomorrow by Together (TXT).





Không thể trực tiếp tham dự lễ trao giải, SEVENTEEN đã chia sẻ cảm xúc thông qua công ty quản lý, bày tỏ niềm vui và lòng vinh dự, hứa rằng sẽ mang đến âm nhạc và những màn trình diễn hay đền đáp sự ủng hộ của khán giả.





Tiếp đó, Lisa của BLACKPINK đã vượt qua những “đối thủ đáng gờm” của K-pop như Jungkook (BTS), NewJeans, Stray Kids... để giành chiến thắng hạng mục “Sản phẩm K-pop xuất sắc nhất” (Best K-pop) với ca khúc solo “Rockstar” phát hành hồi tháng 6. Đây đã là chiếc cúp thứ hai của cô với tư cách là nghệ sĩ solo kể từ bài “Lalisa” năm 2022.





Về phần mình, LE SSERAFIM và ca khúc “Easy” phát hành hồi tháng 2 đã ẵm về giải “Màn trình diễn PUSH của năm” (Push Performance of the Year), một hạng mục vinh danh nghệ sĩ nổi bật nhất trong số những cái tên xuất hiện trong chiến dịch “MTV Push” do MTV thực hiện hàng tháng. Trước khi diễn ra lễ trao giải, nhóm đã trình diễn các ca khúc mới “Crazy” và “1-800-hot-n-fun” để hâm nóng bầu không khí; trong khi Lisa cháy hết mình với “Rockstar” và “New Woman” tại lễ trao giải chính.





Mặt khác, tỏa sáng nhất lễ trao giải năm nay là ngôi sao nhạc pop người Mỹ Taylor Swift khi ẵm về 7 chiếc cúp, trong đó có “Video của năm”, “Nghệ sĩ của năm”, trở thành người chiến thắng nhiều giải thưởng nhất tại MTV VMA từ trước đến nay.