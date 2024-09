Cô sinh viên trẻ “du học 0 đồng” và những bí quyết để săn học bổng thành công

Theo số liệu thống kê về số du học sinh người nước ngoài tại Hàn Quốc của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc tính đến cuối tháng 1/2023, du học sinh Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn nhất với 70.212 người.





Có nhiều lý do khiến du học Hàn Quốc trở nên phổ biến và thu hút học sinh, sinh viên Việt Nam như hệ thống giáo dục hiện đại, nhiều địa điểm du lịch với phong cảnh nên thơ cùng văn hóa tương đồng giữa hai nước. Một yếu tố nữa góp phần khiến du học Hàn trở nên phổ biến hơn là chế độ học bổng đa dạng, với nhiều chương trình học bổng hỗ trợ sinh viên quốc tế trang trải cho cuộc sống sinh hoạt tại xứ sở kimchi.





Phan Vũ Hải My là sinh viên năm 4 khoa Truyền thông tại trường Đại học Sogang tọa lạc tại Seoul. Ngay từ trước khi sang Hàn, Hải My đã xuất sắc giành được học bổng hỗ trợ toàn phần học phí từ ngôi trường mình theo học. Sau khi sang Hàn, để trang trải cho cuộc sống sinh hoạt, giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình, Hải My đã chủ động tìm kiếm nhiều nguồn học bổng đa dạng và thành công rinh về những học bổng danh giá từ các tổ chức và quỹ như Samsung Dream Foundation, Lotte Foundation,…





Mời quý thính giả cùng gặp gỡ Phan Vũ Hải My để tìm hiểu về hành trình săn học bổng và những bí kíp “du học 0 đồng” của bạn nhé!





ⓒ Phan Vũ Hải My