Nhóm nhạc nam khiếm thính Big Ocean được Billboard Mỹ chọn là Tân binh K-pop của tháng 9/2024

Trang âm nhạc Billboard của Mỹ ngày 20/9 (giờ địa phương) đã đăng một bài báo trên trang chủ với tiêu đề “Big Ocean là nhóm nhạc khiếm thính đầu tiên của K-pop được hỗ trợ bởi ngành công nghiệp & những người đứng đầu bảng xếp hạng” (Big Ocean Is K-Pop's First Hard-of-Hearing Act Finding Support From the Industry & Chart-Toppers), và chọn nhóm là “Tân binh K-Pop của tháng” vào tháng 9/2024.





Billboard phân tích rằng K-pop đã mở rộng từ ca sĩ nhạc pop Hàn Quốc đến nghệ sĩ đại diện cho nhiều quốc gia, nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau; còn sức hút của Big Ocean là vẻ ngoài đẹp trai và tỏa sáng, truyền cảm hứng cho người nghe bằng những câu chuyện và âm nhạc của riêng mình, một trong những thông điệp cốt lõi của K-pop.





Big Ocean gần đây đã cho ra mắt cho khúc “Slow (hát cùng Young K của DAY6)”, chứa đựng thông điệp rằng chỉ cần tiến về phía trước một cách chậm rãi và vững chắc thì có thể làm bất cứ điều gì. Nhóm bày tỏ lòng biết ơn đến không chỉ Young K mà còn từ nhiều sự trợ giúp khác bên ngoài công ty, và cả người hâm mộ của nhóm.





Ca khúc Slow cũng là một bài hát bày tỏ sự ủng hộ đối với những vận động viên thuộc đội tuyển quốc gia tham gia Olympic Paris 2024 và Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic Paris 2024.