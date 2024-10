Loạt sao Hàn chúc mừng nhà văn Han Kang đoạt giải Nobel Văn học

ⓒ YONHAP News





Trước tin mừng nữ nhà văn Han Kang đoạt giải Nobel Văn học năm 2024, loạt sao Hàn bày tỏ sự xúc động và gửi lời chúc mừng đến nữ tác gia này trên mạng xã hội cá nhân.





Các thành viên BTS như RM và V hiện đang tại ngũ đều bày tỏ niềm tự hào, chúc mừng nhà văn Han Kang. Thành viên V còn tiết lộ mình đã đọc “Cậu thiếu niên ấy đến” (tên tiếng Anh là “Human Acts”) trong thời gian tại ngũ. Tương tự, diễn viên Kim Hye-soo, Go Hyun-jung, và Yoo Teo cũng đăng tải những lời chúc hân hoan, chân thành nhất.





Bên cạnh đó, nữ ca sĩ Hynn, người đặt nghệ danh của mình theo tiêu đề cuốn sách “Trắng” (The White Book) của nhà văn Han Kang, bộc bạch rằng các tác phẩm của bà luôn đem lại cho cô nguồn cảm hứng sâu sắc, nhắc nhở cô rằng luôn phải giữ vững sơ tâm, kính nghiệp trên con đường làm ca sĩ.





Ngày 10/10, Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố nhà văn Han Kang là người thắng giải Nobel Văn học cho năm nay. Như vậy, bà là người Hàn Quốc đầu tiên cũng là nữ tác giả châu Á đầu tiên từng đạt danh hiệu cao quý này. Tác giả Han Kang cũng từng giành giải Man Booker quốc tế vào năm 2016 với tác phẩm “Người ăn chay” (The Vegetarian) và từng nhận giải Médicis trong hạng mục văn học nước ngoài vào năm 2023 với tác phẩm "Không từ biệt" (We do not part).