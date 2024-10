Sungjin (DAY6) sẽ phát hành album solo đầu tiên vào tháng 11 tới

ⓒ YONHAP News

JYP Entertainment vào ngày 17/10 đã "nhá hàng" việc Sungjin - giọng ca chính kiêm tay guitar của ban nhạc DAY6 - sẽ ra mắt solo với album mang tên "30" vào ngày 5/11. Trên các kênh mạng xã hội chính thức, hình ảnh biển hướng dẫn ghi tên “SUNGJIN” dường như đang giới thiệu hành trình solo sắp tới, khiến người hâm mộ càng thêm háo hức chờ đợi.





Không chỉ phát hành album, Sungjin dự kiến sẽ gặp gỡ người hâm mộ trong buổi concert solo đầu tiên kéo dài 3 ngày, từ ngày 8-10/11 tại Seoul. Đây sẽ là dịp để Sungjin trình diễn trực tiếp những ca khúc mới nhất và tạo dấu ấn đậm nét với sự nghiệp solo.





Sungjin đã ra mắt vào năm 2015 với vai trò là giọng ca chính và tay guitar ban nhạc DAY6. Anh còn tham gia sáng tác nhiều bài hát nổi bật của nhóm như "Anh sẽ trở thành một trang trong đời em" và "Welcome to the Show", khẳng định tài năng ca sĩ kiêm sáng tác nhạc của mình.





Ngoài hoạt động solo, Sungjin vẫn tiếp tục tham gia DAY6 World Tour "FOREVER YOUNG" cùng các thành viên. DAY6 sẽ biểu diễn tại Jakarta (Indonesia) vào ngày 19-20/10 và Singapore vào ngày 22/11, mang đến những màn trình diễn đỉnh cao cho người hâm mộ quốc tế.