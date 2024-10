Lose Yourself – KISS OF LIFE

Ca sĩ / Nhóm nhạc: KISS OF LIFE

Tên album / Đĩa đơn: Lose Yourself

Ngày phát hành: 15/10/2024





Ca khúc

Get Loud R.E.M Chemistry Igloo Too Many Alex Back To Me No One But Us









Giới thiệu

Album mini thứ 3 “Lose Yourself” phát hành trong chiều tối ngày 15/10, chính là lần comeback thứ 3 chỉ trong năm nay của Kiss Of Life, sau đĩa đơn “Midas Touch” và “Sticky” trong tháng 4 và tháng 7 với chu kỳ 3 tháng ra một sản phẩm đậm chất Y2K độc đáo của nhóm, nhằm củng cố xu hướng và vị thế nhóm đang tạo dựng trong năm nay sau thành công vang dội của “Sticky” mùa hè vừa qua.

Giữa một rừng các nhóm nữ nổi bật như hiện giờ thì tạo được nét đặc trưng như Kiss Of Life không phải là dễ, chính vì thế hiện tại nhóm đang tận dụng tối đa xu hướng với sự trở lại nhanh chóng này. Ngoài ra, album mini thứ 3 “Lose Yourself” không chỉ là sự hòa mình mà sẽ kết nối với các album trước kèm với từ khóa tự do. Và với thông báo comeback nhanh chóng cùng album mini thứ 3 chỉ sau 3 tháng, thì người hâm mộ càng tò mò là khả năng mê hoặc người nghe bằng năng khiếu cảm thụ Y2K của từng thành viên sẽ thể hiện như thế nào trong album này.





“Lose Yourself” có tất cả là 7 bài hát với bài hát chủ đề là “Get Loud”, ca khúc mở đường “R.E.M” phát hành trước trong ngày 4/10 và các bài hát b-side khác là “Chemistry”, “Too Many Alex”, “Igloo” “No One But Us” và “Back to Me”. Và không chỉ là Y2K mà Kiss Of Life càng chứng tỏ năng lực âm nhạc trưởng thành hơn khi thử thách nhiều thể loại đa dạng như R&B, Hip-hop, EDM trong album lần này. Đặc biệt hơn thành viên Bell cũng một lần nữa tham gia sáng tác ca khúc chủ đề “Get Loud” dự kiến sẽ mang đến âm nhạc đậm phong cách của riêng nhóm.





Và điều này đã được chứng tỏ với ca khúc mở đường “R.E.M” phát hành trong ngày 4/10. Mang âm hưởng ngọt ngào và nhẹ nhàng, ca khúc được sáng tác bởi ca sĩ - nhà sản xuất Cathy Dennis, mang âm hưởng R&B Pop hiện đại, đã phô diễn trọn vẹn giọng ca và phong cách âm nhạc của Kiss Of Life. Kèm với đó Cathy Dennis còn từng là nhà sản xuất tạo nên những ca khúc nổi tiếng cho các diva thập niên 2000 như Britney Spears, Celine Dion thì chắc chắn là cảm xúc Y2K sẽ được nâng tầm lên rất nhiều.





Trong khi đó “Get Loud” thì lại khác hơn một chút với chất nhạc Latinh, kết hợp cả đàn guitar cùng chất giọng mạnh mẽ, độc đáo và phần rap gợi cảm của các thành viên. Bài hát là câu chuyện tỏa sáng của những nghệ sĩ theo đuổi ước mơ và khoảnh khắc được đắm chìm trong những điều mình thích.