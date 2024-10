Choi Soo-young (SNSD) phát hành trước ca khúc chủ đề trước thềm ra mắt album solo tại Nhật Bản

Công ty quản lý Saram Entertainment ngày 22/10 thông báo, ca sĩ Choi Soo-young (nhóm Thời đại thiếu nữ (SNSD)) sẽ phát hành trước ca khúc chủ đề “Unstoppable” trên toàn thế giới vào nửa đêm ngày 23/10 (giờ Hàn Quốc), như một màn báo hiệu sự ra mắt solo của cô.





“Unstoppable” là bài hát chủ đề thuộc đĩa đơn đầu tay ra mắt solo tại Nhật Bản cùng tên của Soo-young. Bài hát thể hiện cuộc sống của một người phụ nữ mạnh mẽ với nội dung “không thể ngăn cản sự tỏa sáng”. Trước đó, Soo-young cũng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ trước thông tin cô đã tham gia sản xuất toàn bộ album.





Bên cạnh việc ca khúc b-side của đĩa đơn là “Call me” đã được chọn làm bài hát kết thúc cho chương trình truyền hình “Mezamashi 8” của đài Fuji TV (Nhật Bản), một ca khúc khác có tên là “Ai là người được phản chiếu trên thế giới này” (Tên tiếng Anh là “Who’s In This World”) cũng được chọn làm nhạc nền kết thúc cho bộ phim truyền hình bản Live Action “Chiba-kun của khu phố tôi” trên kênh Drama NEXT của TV Tokyo.





Theo thông báo của công ty chủ quản, đĩa đơn đầu tay “Unstoppable” cùa nữ ca sĩ gồm 4 ca khúc sẽ chính thức được phát hành trong ngày 30/10.