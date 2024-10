PLEDIS Entertainment ngày 21/10 cho biết nhóm nhạc Seventeen đã đạt kỷ lục về doanh số album trong tuần đầu ra mắt với album mini thứ 12 "SPILL THE FEELS", tẩu tán được 3,16 triệu bản theo số liệu của Hanteo. Tính đến hiện tại, đây là album K-pop duy nhất phát hành trong năm 2024 tiêu thụ được 3 triệu bản chỉ trong tuần đầu ra mắt.





Sự thành công của album lần này được đánh giá là nhờ vào sức hút từ bài hát chủ đề "Love, Money, Fame" (hợp tác với DJ Khaled) và các phiên bản remix đa dạng của ca khúc này, cũng như MV của bài hát b-side "Eyes On You". Thành tích này góp phần củng cố vị thế toàn cầu của Seventeen, nối tiếp thành công của album tuyển tập "17 Is Right Here" vào nửa đầu năm nay.





Bên cạnh đó, Seventeen đang lưu diễn tại Mỹ với 10 đêm concert qua các địa điểm như New York, Texas, Oakland và Los Angeles; bắt đầu với chặng thành phố Rosemont (bang Illinois) vào ngày 22-23/10. Đây là một phần trong tour thế giới "Seventeen [RIGHT HERE] WORLD TOUR" của nhóm.