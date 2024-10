Riku (NCT WISH) tạm ngừng hoạt động vì lý do sức khỏe

Công ty SM Entertainment ngày 22/10 đã thông báo trên nền tảng người hâm mộ Weverse rằng thành viên Riku của nhóm nhạc NCT WISH sẽ tạm thời ngừng hoạt động để tập trung vào việc hồi phục sức khỏe. Công ty khẳng định sức khỏe của nghệ sĩ là việc ưu tiên hàng đầu, nên đã quyết định hủy các hoạt động và lịch trình đã định của anh, bao gồm cả chuyến lưu diễn châu Á cùng nhóm.





Trong ngày 19/10, Riku đã không tham dự “Dream Concert” lần thứ 30 vì lý do sức khỏe và anh chàng dự kiến cũng không xuất hiện trong chuyến lưu diễn châu Á đầu tiên của NCT WISH tại Nhật Bản “2024 NCT WISH ASIA TOUR LOG in JAPAN”.





SM Entertainment gửi lời xin lỗi tới fan và cam kết sẽ nỗ lực hết mình để Riku có thể trở lại với diện mạo khỏe mạnh nhất. NCT WISH đang hoạt động tích cực sau khi phát hành album mini đầu tay “Steady” vào ngày 24/9 vừa qua.