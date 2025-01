Nhiều thần tượng K-pop lọt Top bài hát và album xuất sắc năm 2024 do NME và Rolling Stone bình chọn

ⓒ Melon





Tạp chí phê bình âm nhạc của Anh NME (New Musical Express) ngày 2/12 (giờ địa phương) đã công bố danh sách “50 bài hát hay nhất năm 2024”, trong đó có những cái tên nổi bật của làng nhạc K-pop.





Theo danh sách trên, ca khúc “Supernova” của aespa xếp vị trí thứ 9. NME đánh giá đây là một bản hit sôi động với giai điệu điện tử bắt tai và phần điệp khúc (hook) cuốn hút, cho thấy khả năng vượt mọi ranh giới của một nhóm nhạc nữ. Bên cạnh đó, bản song ca “APT.” của Rosé và Bruno Mars đang nhận được sự yêu thích trên toàn cầu đứng thứ 14, “Magnetic” (ILLIT) xếp thứ 27 và “Touch” (KATSEYE) đạt hạng 43, cùng “Sticky” (KISS OF LIFE) xếp thứ 49.





Ca khúc “APT.” cũng đạt vị trí thứ 21 trong danh sách “100 bài hát hay nhất năm 2024” do tạp chí âm nhạc nổi tiếng Rolling Stone (Mỹ) công bố vào ngày 3/12, được đánh giá là một bản nhạc ngọt ngào kết hợp các yếu tố của pop và funk (một thể loại âm nhạc pha trộn giữa từ nhiều dòng nhạc) với phần giai điệu gây nghiện mạnh mẽ.





Bên cạnh đó, Rolling Stone cũng vinh danh NewJeans với ca khúc “How Sweet” ở vị trí 35, nhận định rằng bài hát đã tiếp tục khẳng định chất nhạc tươi mới và độc đáo của nhóm. Ngoài ra, “New Woman” của Lisa (BLACKPINK) với sự góp mặt của ngôi sao nhạc pop Rosalia xếp thứ 70, và “XO (Only If You Say Yes)” của nhóm nam Enhypen xếp thứ 97.





Ở hạng mục album, thành viên RM của nhóm nhạc nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) là nghệ sĩ K-pop duy nhất xuất hiện trong danh sách “100 album xuất sắc năm 2024” của Rolling Stone, với album solo thứ hai “Right Place, Wrong Person” xếp hạng 88.