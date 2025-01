 K-pop thống trị nền tảng TikTok từ xu hướng âm nhạc đến cả nghệ sĩ

ⓒ BELIFT LAB





Nền tảng video ngắn toàn cầu TikTok ngày 5/12 công bố báo cáo “Year on TikTok 2024”, tổng hợp những bài hát và nghệ sĩ được yêu thích nhất trên nền tảng này cũng như xem xét các xu hướng trong ngành công nghiệp âm nhạc trong năm vừa qua. Báo cáo bao gồm danh sách “Top Songs” được chọn dựa trên những ca khúc được sử dụng nhiều nhất trong các video của nền tảng và “Top Artists” dựa trên số lượt xem video trên tài khoản TikTok chính thức của nghệ sĩ.





Trong danh sách các bài hát phổ biến nhất tại Hàn Quốc, ca khúc “날 바라바라봐” (Nhìn vào tôi) ra mắt năm 2017 của nhóm nhạc nữ TWICE xuất sắc giành vị trí đầu tiên nhờ thử thách (challenge) Look At Me do các fan quốc tế tạo ra trên TikTok. Các cô nàng TWICE cũng trực tiếp tham gia thử thách, thúc đẩy xu hướng lan tỏa mạnh mẽ trên toàn thế giới giúp ca khúc này đã “lội ngược dòng” đứng đầu danh sách “Top Songs”.





Tiếp đó là ca khúc “잘자요 아가씨” (Tiểu thư, ngủ ngon) còn được biết đến với tên “Good Night Ojosama” của bộ đôi ASMRZ xếp thứ hai. Sức hút của bài hát còn đưa họ xuất hiện trên các chương trình âm nhạc và thành viên Needmorecash còn nhận giải “Nhà sáng tạo hài hước của năm” vào tháng 11 vừa qua tại TikTok Awards Korea 2024. Bên cạnh đó là ca khúc “Bánh Tiramisu”, phát hành vào năm 2015 nhưng nhận được nhiều sự chú ý hơn nhờ thử thách vũ đạo và meme trắc nghiệm tích cách MBTI “T” (Tư duy), đứng hạng 5. Các bài hát khác như “Magnetic” (ILLIT) xếp vị trí thứ 4, “첫 만남은 계획대로 되지 않아” (Cuộc gặp đầu tiên không diễn ra như kế hoạch) của nhóm nam TWS hạng 6, và “HEYA” của IVE xếp hạng 9. cũng ghi dấu ấn với những chiến dịch sáng tạo từ cộng đồng TikTok.





Trong khi đó, 7 nhóm nhạc Hàn Quốc lọt vào Top 10 của “Global Top Artists”, trong đó nhóm nhạc nam Enhypen đứng thứ 2, ngoài ra còn có NCT, Le Sserafim, Stray Kids, aespa, Tomorrow X Together (TXT) lần lượt xếp từ hạng 3 đến 7 và Twice đứng hạng 9.