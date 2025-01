BTS dẫn đầu làng nhạc K-pop trên Spotify năm 2024

ⓒ Big Hit Music, SOURCE MUSIC





Theo báo cáo tổng kết năm do nền tảng nghe nhạc trực tuyến lớn nhất thế giới Spotify (Spotify Wrapped 2024) công bố ngày 5/12, ca sĩ K-pop có lượt nghe nhiều nhất toàn cầu là nhóm nhạc nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) với 3,9 tỷ lượt phát. Với thành tích này, BTS đã trở thành nghệ sĩ K-pop có lượt phát trực tuyến nhiều nhất trên toàn cầu trong 7 năm liên tiếp kể từ năm 2018.





Các thành viên Jungkook và Jimin lần lượt xếp thứ 2 và 4, cho thấy sức hút mạnh mẽ dù vẫn đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tiếp theo đó là nhóm nam Stray Kids đứng (hạng 3), nhóm nhạc nữ New Jeans (thứ 5), nhóm nữ Le Sserafim (hạng 9).





Ca khúc solo “Who” của Jimin dẫn đầu bảng xếp hạng “Các bài hát K-pop được nghe nhiều nhất năm” trên toàn thế giới. Các vị trí 2 và 3 tiếp theo lần lượt thuộc về “Seven” và “Standing Next to You” của Jungkook. Đáng chú ý, 7/10 bài hát K-pop được nghe nhiều nhất trên toàn cầu năm nay là các tác phẩm solo từ các thành viên BTS. Ngoài ra, ca khúc solo “Love Me Again” của thành viên V và bài hát đầu tay “Magnetic” của nhóm nhạc nữ ILLIT lần lượt xếp hạng 4 và 5, sau đó là “APT.” của Rosé hợp tác với ngôi sao nhạc pop Bruno Mars (hạng 6), hạng 7 là V với đĩa đơn “FRI(END)S”, “Like Crazy” (Jimin) xếp thứ 8 và “3D” (Jungkook) đứng hạng 9.





Ở thị trường Hàn Quốc, Jimin năm thứ hai liên tiếp đứng đầu danh sách ca sĩ được yêu thích nhất năm. Theo sau là Lim Young-woong (vị trí thứ 2), Jungkook (thứ 3), New Jeans (hạng 4), V (hạng 5), Le Sserafim (xếp thứ 7) và BTS (vị trí thứ 8).





Bài hát được phát trực tuyến nhiều nhất ở Hàn Quốc cũng là “Who” của Jimin (hạng 1) và loạt hit như “Like Crazy” và “Closer Than This” của anh chàng cũng lần lượt đứng ở vị trí thứ 2 và 5. Ca khúc “Standing Next to You”, “Seven” và “3D” của Jungkook lần lượt đứng thứ 3, 4 và 7; “Do or Die” và “Hạt cát” của Lim Young-woong lần lượt chiếm vị trí thứ 6 và 9, hạng 8 là “Love Me Again” của V. Điều này một lần nữa khẳng định sức ảnh hưởng của BTS khi 8 trong số 10 ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng là tác phẩm solo của các thành viên của nhóm.





Nhiều album solo của thành viên BTS cũng đứng đầu danh sách album được phát trực tuyến nhiều nhất tại Hàn Quốc như “Muse” (Jimin), “Golden” và “3D: The Remixes” (Jungkook) “D-Day” (Suga).





Spotify cũng xác nhận BTS đã vượt mốc 41 tỷ lượt phát trực tuyến, trở thành nhóm nhạc đầu tiên trong lịch sử của nền tảng đạt cột mốc này. Đáng chú ý, “Who” của Jimin đã đạt 1 tỷ lượt xem trong thời gian ngắn nhất trong số các bài hát được ca sĩ Hàn Quốc phát hành trong năm nay và V trở thành ca sĩ solo K-pop đầu tiên vượt qua 19 triệu người theo dõi trên Spotify.





Đàn em Le Sserafim cũng tiếp bước BTS khi các sản phẩm phát hành vào tháng 10/2023 như bản hit “Perfect Night” cho đến “Easy”, “Smart” và “Crazy” phát hành trong năm nay đều được xếp cạnh nhau trên bảng xếp hạng toàn cầu và trong nước năm 2024 của Spotify. Album “Unforgiven” phát hành vào tháng 10/2023 cũng trụ tại hạng 10 danh sách album được phát trực tuyến nhiều nhất tại Hàn Quốc cùng các thành viên BTS.





Spotify là nền tảng được tính vào bảng xếp hạng chính “Hot 100” của Billboard Mỹ, đồng thời cũng là kênh phát nhạc trực tuyến chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường âm nhạc toàn cầu. Với thành tích nổi bật trên Spotify, Le Sserafim đã chứng minh sức mạnh nhạc số của mình, khẳng định vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế và ghi dấu ấn trong xu hướng âm nhạc toàn cầu.