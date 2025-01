Một số nghệ sĩ Hàn Quốc bị chỉ trích vì thờ ơ trước cục diện chính trị căng thẳng

ⓒ YONHAP News, NETFLIX





Tình hình chính trị bất ổn sau vụ Tổng thống Hàn Quốc ban thiết quân luật vừa qua tại Hàn Quốc không chỉ dẫn đến những đối đầu căng thẳng trong chính giới mà còn đang lan sang cả ngành giải trí. Các nghệ sĩ Hàn Quốc trở thành tâm điểm bị chỉ trích của cộng đồng mạng vì thờ ơ hoặc im lặng trước tình hình chính trị của đất nước.





Nam ca sĩ nhạc trot Lim Young-woong đã hứng chịu chỉ trích vì đăng ảnh cùng thú cưng kèm lời chúc mừng sinh nhật vào ngày 7/12, ngày dự thảo luận tội Tổng thống đã thất bại khi không được thông qua. Một cư dân mạng đã tiết lộ ảnh mà người này nhắn tin chỉ trích Lim Young-woong vì thiếu nhạy cảm trước tình hình. Đáp lại anh trả lời rằng bản thân không phải chính trị gia.





Ca sĩ Cha Eun-woo của nhóm nhạc nam Astro cũng rơi vào tình huống tương tự khi đăng ảnh quảng bá vào đúng thời điểm diễn ra cuộc biểu quyết luận tội. Cùng lúc đó, phát ngôn cũ trong một lần phỏng vấn trước truyền thông của nam diễn viên Gong Yoo từ năm 2005 khi chọn cựu Tổng thống Park Chung-hee là một trong ba “người đàn ông ấn tượng nhất” bị đào lại, khiến anh phải xin lỗi vì phát ngôn thiếu thận trọng.





Không chỉ vậy, những người nổi tiếng như nữ diễn viên Han So-hee, Haerin (NewJeans) và ngôi sao trượt băng nghệ thuật Kim Yu-na cũng bị chỉ trích khi tham dự các sự kiện thương mại đúng ngày 7/12 trong bối cảnh chính trị căng thẳng.





Những hành động này làm dấy lên hai luồng ý kiến trái chiều, một bên chỉ trích thái độ thờ ơ trước tình hình hỗn loạn là thiếu thận trọng, trong khi ý kiến còn lại cho rằng việc ép buộc nhận xét chính trị là sai trái.

Ngược lại, các nghệ sĩ bày tỏ chính kiến rõ ràng hoặc tham gia các cuộc biểu tình nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt. Diễn viên Go Ah-sung đăng bài kêu gọi bảo vệ Hàn Quốc, các nữ diễn viên Lee El, Ok Ja-yeon đã chia sẻ hình ảnh sau khi tham gia cuộc biểu tình và nhiều nghệ sĩ khác như Go Min-si, Go Hyun-jung và Kang Na-eon đã bày tỏ ý kiến về tình hình chính trị hiện tại cũng như khuyến khích tham gia cuộc biểu tình thắp nến luận tội Tổng thống.





Một nhà bình luận nhận xét các ngôi sao trong ngành giải trí có sức ảnh hưởng xã hội rất lớn, vì vậy cần phải cẩn thận trong từng lời nói và mọi hành động. Tuy nhiên, việc ép buộc nghệ sĩ phải bày tỏ chính kiến hoặc chỉ trích họ vì im lặng chính là một hình thức bạo lực, họ có quyền tự do biểu đạt, bao gồm cả quyền im lặng.