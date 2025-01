Album của cựu thành viên LOONA Yves xếp hạng 8 trong danh sách Album Kpop xuất sắc nhất năm 2024 của Billboard

ⓒ PAIX PER MIL





Tạp chí âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ) ngày 6/12 (theo giờ địa phương) đã công bố danh sách “Những album K-pop xuất sắc nhất năm 2024” trên trang web chính thức, trong đó đĩa đơn mở rộng (EP) thứ 2 “I Did” của Yves, cựu thành viên nhóm nhạc nữ Cô gái của tháng (LOONA) đã xuất sắc xếp hạng 8.





Billboard đánh giá cao mức độ hoàn thiện của 5 bài hát trong album “I Did”, đặc biệt ca khúc chủ đề “Viola” được nhận xét tích cực, ghi nhận sự phát triển trong thẩm mỹ âm nhạc của Yves với tư cách là một nghệ sĩ solo. Trước đó EP đầu tay “LOOP” của Yves phát hành trong tháng 5 cũng đã được xếp vào danh sách “Những album K-pop xuất sắc nhất nửa đầu năm 2024”. Với thành tích này, Yves đã đạt được những kết quả đáng chú ý trên thị trường âm nhạc toàn cầu với hai EP được phát hành với tư cách nghệ sĩ solo.





Ngoài ra, đứng đầu trong danh sách những album K-pop xuất sắc nhất năm 2024 của Billboard chính là album Right Place, Wrong Person của RM (BTS). Tiếp theo đó là album The Winning (IU), With YOU-th (Twice), Asterum:134-1 (Plave), Walk: The 6th Album (NCT 127).