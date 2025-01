“Mùa xuân của Seoul” gây sốt trở lại trên IPTV với lượng người xem tăng hơn 1.000% sau thiết quân luật

ⓒ Plus M Entertainment

Sau vụ thiết quân luật vừa qua tại Hàn Quốc, bộ phim “Mùa xuân của Seoul” (2023) của đạo diễn Kim Sung-soo bất ngờ thu hút người xem qua truyền hình internet (IPTV), lượng xem tăng vọt hơn 1.000%.





Theo thống kê của Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC), chỉ riêng ngày 4/12, “Mùa xuân của Seoul” ghi nhận tổng cộng 1.150 lượt xem trên các nền tảng IPTV như SK Btv, LG U+tv và Genie TV, tăng 1.085% so với ngày trước đó (97 lượt). Điều đáng chú ý là bộ phim đã ra mắt hơn một năm, nhưng lại vượt mặt hàng loạt tác phẩm mới như “Veteran 2” (Chạy đâu cho thoát), “Amazon Hwalmyeongsu” (Cười xuyên biên giới), “Cách yêu ở thành phố” (Love in the Big City, được biết đến với tên “Đôi bạn học yêu”) và “Gia đình bình thường” (Ordinary Family), leo thẳng từ vị trí 23 lên hạng 3 trên bảng xếp hạng ngày của Hệ thống thông tin phòng vé Hàn Quốc (KOBIS).





Bộ phim còn dẫn đầu bảng xếp hạng “Top 10 phim phổ biến nhất trên Netflix” suốt 5 ngày liên tiếp (từ 6-10/12), đánh bại nhiều tác phẩm mới như “Pilot” (Chàng nữ phi công), “Bỏ trốn” (Escape) hay “Vì ghét Hàn Quốc” (Because I Hate Korea).





Sự “hồi sinh” của bộ phim được cho là có liên quan đến lệnh thiết quân luật ngày 3/12 do Tổng thống Yoon Suk Yeol ban hành rồi nhanh chóng gỡ bỏ sau 6 tiếng theo nghị quyết của Quốc hội. Vụ việc này gợi nhớ về vụ đảo chính quân sự ngày 12/12/1979 của Hàn Quốc. Đây chính là nội dung được tái hiện trong phim “Mùa xuân của Seoul”, mô tả cuộc đối đầu nghẹt thở kéo dài 9 tiếng giữa kẻ âm mưu đảo chính Tư lệnh Tình báo Chun Doo-hwan với Tư lệnh Phòng vệ thủ đô Lee Tae-shin, hiện đang nhận nhiều yêu cầu tái công chiếu tại rạp và phát sóng trên truyền hình. Hàng loạt bài đăng, ảnh chế và meme liên quan đến bộ phim cũng đang được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.





Khi ra mắt vào tháng 11/2023, bộ phim đã được khán giả ở độ tuổi 20-30 yêu thích với trào lưu chụp ảnh biểu đồ nhịp tim tăng vọt khi xem phim “Thử thách phẫn nộ”. Nhờ hiệu ứng lan truyền, “Mùa xuân của Seoul” đã thu hút 13 triệu người xem.