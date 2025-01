Seventeen tiến gần danh hiệu “Nghệ sĩ triệu bản” năm thứ hai liên tiếp

Nhóm nhạc Seventeen đang trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp khi đạt thành tích ấn tượng trong năm 2024. Với doanh số album gần 10 triệu bản và lượng khán giả tham dự các buổi biểu diễn trực tiếp và trực tuyến lên đến 1,5 triệu người, Seventeen đã phá vỡ nhiều kỷ lục của K-pop.





Theo trang xếp hạng âm nhạc Circle Chart ngày 16/12, tổng doanh số album từ tháng 1 đến tháng 11 của Seventeen đạt 9,76 triệu bản. Với đà tăng trưởng này, khả năng cao nhóm đạt danh hiệu “nghệ sĩ triệu bản” năm thứ hai liên tiếp trong tháng cuối năm.





Trong năm nay, nhóm đã phát hành loạt sản phẩm âm nhạc nổi bật như album “17 IS RIGHT HERE” (tháng 4), đĩa đơn đầu tiên của bộ đôi Jeonghan & Wonwoo “THIS MAN” (tháng 6), và album mini thứ 12 “SPILL THE FEELS” (tháng 10). Các sản phẩm này đều thiết lập những kỷ lục mới, trong đó “SPILL THE FEELS” là album K-pop duy nhất trong năm nay có doanh số tuần đầu vượt 3 triệu bản và tổng doanh số đến tháng 11 chạm mốc gần 4 triệu bản.





Tại Nhật Bản, đĩa đơn “Shohikigen” (消費期限/Hạn sử dụng) phát hành tháng 11 vừa qua cũng nhanh chóng vượt qua 500.000 bản trong lượng xuất xưởng tích lũy hàng tháng, nhận chứng nhận Bạch kim kép từ Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Nhật Bản (RIAJ).





Các buổi biểu diễn ở châu Á, tour lưu diễn thế giới và fanmeeting của nhóm đều cháy vé trong năm nay. Đặc biệt, các anh chàng còn trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên biểu diễn tại sân vận động Olympic Ma Cao (Trung Quốc) trong năm 2024, cũng như tổ chức concert tại các sân vận động lớn tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhóm dự kiến thu hút hơn 1,1 triệu khán giả xem trực tiếp từ 36 buổi biểu diễn và con số sẽ lên tới khoảng 1,5 triệu nếu tính thêm lượng khán giả theo dõi trực tuyến.





Ngoài ra, Seventeen đã giành giải thưởng tại hai trong số 4 lễ trao giải âm nhạc lớn của Mỹ, là “Nhóm nhạc xuất sắc nhất” tại MTV Video Music Awards và “Nghệ sĩ K-pop lưu diễn hàng đầu” tại Billboard Music Awards; cũng như để lại ấn tượng mạnh mẽ với người hâm mộ châu Âu khi góp mặt ở nhiều sân khấu lớn tại Anh (tháng 6), Đức (tháng 9).





Nhóm cũng quyên góp 1 triệu USD để hỗ trợ các chương trình dành cho thanh niên toàn cầu sau khi được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) bổ nhiệm là Đại sứ thiện chí chính thức (26/6/2024).





Để kỷ niệm 10 năm ra mắt vào năm 2025, Seventeen sẽ tổ chức các buổi biểu diễn tại châu Á vào tháng 1 và tháng 2. Đồng thời nhóm sẽ là nghệ sĩ K-pop đầu tiên góp mặt tại lễ hội âm nhạc lớn nhất Mexico Tecate Pa’l Norte 2025 vào tháng 4.