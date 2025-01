“Baby Shark” của Pinkfong nhận 3 đề cử tại giải Emmy quốc tế

ⓒ The Pinkfong Company





Phim điện ảnh và series phim hoạt hình "Baby Shark" (Bé cá mập) của thương hiệu giáo dục Pinkfong ngày 20/12 đã được đề cử trong ba hạng mục tại giải thưởng “Trẻ em và Gia đình” (Children's & Family Emmy Awards) thuộc giải Emmy quốc tế năm nay. Giải thưởng Emmy quốc tế là giải thưởng danh giá nhất trong ngành phát thanh truyền hình do Viện Hàn lâm khoa học, nghệ thuật và truyền hình Mỹ (NATAS) tổ chức.





Bộ phim “Baby Shark” được đề cử ở các hạng mục dành cho chương trình thiếu nhi như “Diễn viên lồng tiếng xuất sắc nhất” đối với series truyền hình (Voice Performer in a Preschool Program) với phần lồng tiếng từ Kimiko Glenn, người thủ vai Baby Shark trong cả series truyền hình và phiên bản điện ảnh; “Ca khúc chủ đề hay nhất” (Original Song for a Preschool Program) do nhóm nhạc nam Enhypen thể hiện là “Keep Swimmin’ Through”; và "Hòa âm và âm thanh biên tập hay nhất” (Sound Mixing and Sound Editing for a Preschool Animated Program). Kết quả sẽ được thông báo vào ngày 15/3/2025 tại Los Angeles.





Phiên bản điện ảnh “Bé cá mập: Bí mật của viên đá Siren” (Baby Shark’s Big Movie) được đồng sản xuất bởi công ty con của hãng phim Paramount (Mỹ) là Nickelodeon và công ty giải trí giáo dục Hàn Quốc SmartStudy. Đảm nhận vai trò đạo diễn chỉ đạo là Alan Foreman, người từng giành giải Emmy trước đó. Đây là bộ phim đầu tiên của Baby Shark thuộc hãng Pinkfong vươn lên trở thành một tác phẩm sở hữu trí tuệ (IP) toàn cầu, chứng tỏ sức mạnh phòng vé khi đạt Top 10 tại 23 quốc gia sau khi ra mắt trên nền tảng phát trực tuyến toàn cầu Paramount Plus vào tháng 12/2023.





Ngoài ra, thử thách nhảy (dance challenge) “Keep Swimmin’ Through” đã thu hút hơn 65 triệu lượt xem, và phần trình diễn kết hợp với Enhypen tại một buổi lễ diễu hành ở Mỹ vào tháng 11 năm ngoái cũng đạt hơn 30 triệu lượt xem.