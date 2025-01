NCT Wish lần đầu tiên dẫn đầu bảng xếp hạng album của Oricon với “WISHFUL”

Theo bảng xếp hạng album ngày của bảng xếp hạng âm nhạc danh giá Oricon của Nhật Bản ngày 25/12, album đầu tay ra mắt tại Nhật Bản phát hành cùng ngày “WISHFUL” của nhóm nhạc nam NCT Wish đã đạt vị trí cao nhất. Đây cũng là lần đầu tiên nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng về album.





“WISHFUL” có tổng cộng 13 bài hát mang màu sắc đa dạng, bao gồm ca khúc chủ đề “Wishful Winter” và các bài hát phiên bản tiếng Nhật như “WISH”, “Songbird”, “We Go!”, “Hands Up”, “Sail Away”, “Tears Are Falling”.





Ngoài ra, để kỷ niệm việc phát hành album đầu tiên tại Nhật Bản, NCT Wish đã tiến hành dự án hợp tác quy mô lớn mang tên “LAFORET × NCT WISH WISHFUL NEW YEAR “ với trung tâm thương mại LAFORET, một biểu tượng của khu phố sầm uất Harajuku, Nhật Bản. LAFORET đã mở 1 cửa hàng pop-up để kỷ niệm ngày phát hành album trên từ ngày 26/12-7/1 và đã thu hút nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ bản địa.





Mặt khác, NCT Wish sẽ tham gia các chương trình truyền hình âm nhạc cũng như các chương trình phát sóng đặc biệt cuối năm của đài truyền hình Fuji TV và đài TBS của Nhật Bản như “K-POP STYLE”, “CDTV Live! Live! New Year's Eve Special 2024→2025”.