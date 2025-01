Bùi Thị Hằng, chuyên viên Đảm bảo chất lượng Dược phẩm và ba tuần tham gia khóa đào tạo tại xứ sở kim chi

Introductory Course for Standard Practice (GxP Course), tạm dịch: “Khóa học nền tảng về các tiêu chuẩn thực hành”, là một khóa học được thiết kế để cung cấp kiến thức cơ bản về các nguyên tắc và tiêu chuẩn thực hành tốt (GxP) áp dụng trong các ngành như dược phẩm, thiết bị y tế, công nghệ sinh học và thực phẩm. Đây là chương trình đào tạo do Viện Vắc xin quốc tế (International Vaccine Institute – IVI) phối hợp cùng Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Bộ Phúc lợi và y tế Hàn Quốc tổ chức hàng năm bắt đầu từ năm 2022, hướng tới thành viên tham gia là các quốc gia có thu nhập vừa và thấp.





Năm 2024 là năm thứ 3 chương trình được tổ chức tại Hàn Quốc do Quỹ Hỗ trợ Trung tâm nuôi dưỡng nhân tài sinh học toàn cầu Hàn Quốc (GTH-B) thực hiện. Lần này, chương trình diễn ra trong vòng gần ba tuần từ ngày 29/10-14/11 tại khuôn viên trường Đại học Quốc gia Seoul ở thành phố Siheung, tỉnh Gyeonggi.





Khách mời hôm nay là chị Bùi Thị Hằng, hiện đang đảm nhiệm vị trí chuyên viên Đảm bảo chất lượng (QA) tại Công ty Dược phẩm CPC1 Hà Nội, và cũng là một trong những người đã tham gia vào khóa học đặc biệt này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe những chia sẻ của chị Hằng về khóa học nhé!





ⓒ Bùi Thị Hằng